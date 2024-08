L'UE a épargné aux constructeurs chinois de véhicules électriques des droits de douane rétroactifs

Les ventes de véhicules électriques du constructeur chinois explosent. Cependant, l'UE émet des avertissements et menace potentiellement d'imposer des droits de douane futurs et rétroactifs. Contre toute attente, la Commission européenne abandonne désormais l'idée de droits de douane rétroactifs. Ainsi, les marques chinoises comme BYD, Geely et autres pourraient ne pas avoir à puiser aussi profondément dans leurs poches que prévu précédemment.

L'UE ne va pas imposer de droits de douane préliminaires sur les véhicules électriques chinois, contrairement aux plans initiaux. Initialement, il était proposé d'imposer des droits de douane compensatoires rétroactifs allant jusqu'à 37,6% dans certains cas en raison des véhicules électriques de Chine bénéficiant de subventions perturbant la concurrence et représentant une menace pour l'industrie de l'UE. Cependant, la Commission européenne a déclaré que les exigences légales pour la collecte rétroactive de droits de douane ne sont pas remplies.

Selon un responsable de la Commission européenne, aucun préjudice substantiel aux entreprises de l'UE n'a été prouvé pour le moment. Actuellement, il n'y a que le risque de préjudice, comme le montrent les récents événements.

La Commission européenne accuse la Chine de fournir des subventions illégales à ses fabricants et craint des préjudices pour les fournisseurs européens tels que la fermeture d'entreprises ou des licenciements. Cependant, des négociations sont toujours en cours avec Pékin pour éviter les droits de douane, selon les employés de la Commission européenne. Aucun progrès significatif n'a été réalisé pour le moment. Au lieu de cela, la Chine a porté l'affaire devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au début août.

Les fabricants chinois vendent un nombre croissant de véhicules électriques

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a commencé l'enquête en raison des "véhicules électriques chinois bon marché qui inondent les marchés mondiaux". Les ventes ont augmenté de manière significative l'an dernier : selon le think tank américain Council of the Atlantic, elles ont augmenté de 70 % à une valeur de 34,1 milliards de dollars (environ 31,2 milliards d'euros) dans le monde. Près de 40 % de ces véhicules électriques ont été achetés dans l'UE.

La Chambre de commerce chinoise en Europe (CCCEU) a vivement critiqué les droits de douane proposés et accusé la commission d'avoir une "approche protectionniste". Il n'y a pas de preuve solide que les véhicules électriques chinois nuisent aux fabricants européens, a affirmé la chambre.

Tarifs douaniers ajustés

La Commission européenne a également annoncé de légers ajustements des taux de droits de douane. Ils ont généralement été réduits. Plus précisément, un taux de droits de douane provisoire de 17,4 % a été proposé pour le fabricant BYD, de 19,9 % pour Geely et de 37,6 % pour SAIC. Ces taux ont été réduits à 17 %, 19,3 % et 36,3 %, respectivement. Tesla sera facturée un taux de droits de douane individuel de 9 %. Les entreprises coopérant avec l'UE seront facturées 21,3 %, tandis que les entreprises ne coopérant pas seront soumises au taux maximum de 36,3 %.

Le taux de droits de douane exact dépend des subventions que reçoit chaque entreprise. Geely fabrique les modèles électriques Smart #1 et #3, ainsi que le Volvo EX30. SAIC produit le populaire MG4 en Allemagne, qui a occupé la deuxième place parmi les véhicules électriques dans les statistiques d'immatriculation en mai, juste derrière le VW ID.3.

Un joint-venture BMW-Great Wall Motors en Chine a maintenant été inclus dans le cercle des entreprises coopérant, selon BMW, et est soumis à un taux de droits de douane plus faible. BMW a décrit cela comme une étape logique. En principe, BMW, ainsi que l'Association des constructeurs automobiles allemands (VDA), considère les droits de douane sur les véhicules électriques chinois comme défavorables. Le chancelier Olaf Scholz est également sceptique. Cependant, le ministre de l'Économie Robert Habeck a montré de la compréhension pour le mouvement de Bruxelles, de même que d'autres associations industrielles. Selon le VDA, cette mesure augmente davantage le risque d'un conflit commercial mondial. La mesure commerciale n'est pas favorable au renforcement de la compétitivité de l'industrie automobile européenne.

Décision finale à la fin octobre

La décision finale sur l'imposition ou non de droits de douane sera prise à la fin octobre. Cependant, la Commission doit d'abord obtenir l'approbation des 27 États membres de l'UE. Si une majorité s'y oppose, la Commission ne peut pas imposer le droit de douane compensatoire. Pour annuler les droits de douane, une majorité qualifiée de 15 États de l'UE, représentant 65 % de la population européenne, est requise. Si des droits de douane sont imposés, ils seront en vigueur pendant une période initiale de cinq ans. Des efforts sont également déployés pour trouver une solution diplomatique avec Pékin.

Cependant, les constructeurs automobiles et autres parties concernées ont maintenant la possibilité de demander des audiences avec la Commission et de soumettre des déclarations dans les dix jours. La Commission examinera ensuite celles-ci et présentera sa proposition de décision finale aux États membres.

La décision de la Commission européenne de ne pas imposer de droits de douane préliminaires sur les véhicules électriques chinois est due au non-respect des exigences légales pour la collecte rétroactive de droits de douane, car ces subventions ne causent pas encore de préjudice substantiel aux entreprises de l'UE. Cependant, les fabricants chinois pourraient toujours bénéficier de taux de droits de douane réduits, comme dans le cas du joint-venture BMW en Chine.

Lire aussi: