- Ludwigsburg a ce qui pourrait être sa 25e plus grande exposition de citrouilles colossales.

À Ludwigsburg, le plus grand festival de citrouilles revient cette année, mettant en scène des dizaines de milliers de ces merveilles potagères. Du 23 août (vendredi) jusqu'au début novembre, des citrouilles de toutes tailles, formes et couleurs orneront les jardins du château. Des variétés allant des citrouilles décoratives aux citrouilles vives pour la sculpture seront artistiquement disposées en figures et scènes. Il s'agit de la 25e édition du festival de la citrouille à Blühender Barock de Ludwigsburg.

Cette année, des figures célèbres prennent la tête du spectacle de la citrouille, notamment des icônes historiques et des pionniers modernes qui ont marqué l'histoire ou ont déclenché des changements importants, ont révélé les organisateurs de l'événement. Le personnage enfantin adoré Pippi Langstrump partagera la scène du parc du château avec la peintre Frida Kahlo (1907-1954) et la résistante Sophie Scholl (1921-1943).

Conformément à la tradition, les Championnats d'Allemagne de la plus lourde citrouille (6 octobre) et les Championnats d'Europe une semaine plus tard sont des événements majeurs du programme. Le record du monde actuel de poids est impressionnant : 1 226 kilogrammes.

During the final "Harvest Celebration" on November 3, seeds from the giant winning pumpkins will be up for sale, mainly to private gardeners. Until then, the menu will feature pumpkin soup, pumpkin rice dish, and pumpkin ravioli, along with fried pumpkin fries, pumpkin macaroni and cheese, "pasta-kürbise", pumpkin cake, and pumpkin waffles.

Visitors can expect to see displays of 'Fruit and vegetables' alongside the pumpkins, as local farmers showcase their harvest during the festival. At the food stalls, various pumpkin dishes such as 'Fruit and vegetable' salades with roasted pumpkin seeds are available for purchase.

