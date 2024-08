- Ludwig participe au championnat d'Allemagne dans le cadre de sa tournée d'adieu.

La championne de beach-volley Laura Ludwig est à un pas de remporter son 8e titre de championne d'Allemagne après sa dernière performance sur le terrain. En équipe avec Louisa Lippmann de HSV, la vainqueur des Jeux olympiques de Rio a remporté son demi-finale sur le Centre Court de Timmendorfer Strand 2-0 (22:20, 21:13), battant Karla Borger et Lea Sophie Kunst. Le dernier match de Laura aura lieu contre les championnes en titre Svenja Müller de Hambourg et Cinja Tillmann de Düsseldorf ce dimanche (15h00). Lors de leur premier affrontement, les championnes d'Europe ont remporté la victoire, battant Sandra Ittlinger/Kim van de Velde 2-0 (22:20, 21:14), mais elles ont laissé échapper un avantage de 11-8 dans le premier set et ont dû repousser un point de set plus tard.

Du côté des hommes, Nils Ehlers et Clemens Wickler se battent pour un potentiel troisième titre consécutif. Les médaillés d'argent olympiques ont remporté leur victoire 2-0 (21:17, 21:14) contre Yannik Ahr/Luis Henrichs dans le tour des huit équipes et affronteront Jonathan Erdmann/Nejc Zemljak en demi-finale dimanche (11h00). Dans le match suivant, Philipp Konstantin Huster/Lui Wüst affronteront Max Just/Robin Sowa dans un derby de Hambourg.

