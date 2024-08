- Ludwig est en route pour Hambourg pour une visite d'adieu.

La volleyeuse Laura Ludwig prolonge sa carrière internationale une fois de plus. Elle et sa partenaire Louisa Lippmann ont battu le duo lituanien Monika Paulikiene et Ainė Raupelyte en finale du tour préliminaire de l'Elite Tournament à Hambourg, en Allemagne, victoire 21-17, 21-16. Cette victoire leur a permis de se qualifier pour les seizièmes de finale.

La Ludwig de 38 ans a été émue en montant sur le terrain central du Rothenbaum. "J'ai failli fondre en larmes en pensant que c'était mon dernier match", a-t-elle confié. Elle a qualifié sa deuxième chance de jouer samedi de "cool".

Après leur élimination au tour préliminaire des Jeux Olympiques de Paris, Ludwig avait annoncé sa retraite. Cependant, elle participera au championnat d'Allemagne à Timmendorf la semaine prochaine pour dire au revoir au sport.

Autres avancées notables

Outre Ludwig et Lippmann, les nouveaux champions d'Europe Svenja Müller et Cinja Tillmann ont également atteint le stade éliminatoire. Le duo, qui s'entraîne à Hambourg, a battu les sœurs autrichiennes Dorina et Ronja Klinger, 20-22, 21-16, 15-10.

Müller et Tillmann, avec trois victoires, étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale.

Les médaillés de silver aux Jeux Olympiques de 2016, Nils Ehlers et Clemens Wickler, en raison de la blessure à la cheville d'Ehlers, ont choisi de ne pas jouer leur match de groupe le deuxième jour, tout comme ils l'avaient fait la veille. Ils ont tout de même atteint le stade éliminatoire après avoir remporté leur match d'ouverture contre le duo suisse Quentin Métral et Jonathan Jordan jeudi.

Le deuxième duo masculin allemand, Paul Henning et Maximilian Just, a également atteint le stade éliminatoire. Après deux défaites, ils ont battu le duo portugais Joao Pedrosa et Hugo Campos, 21-14, 19-21, 15-13, pour se qualifier.

