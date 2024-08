- L'Uduokhai d'Augsbourg est en train de déménager à Besiktas, en se déplaçant à Istanbul

Felix Udokhai quitte FC Augsburg pour Besiktas Istanbul après cinq ans, prêté avec une clause de rachat. À 26 ans, le joueur rejoint le club turc après 124 apparitions avec le club de Bundesliga. Les montants de transfert restent confidentiels entre les clubs, selon l'annonce du FCA, avec un coût total potentiel allant jusqu'à 7 millions d'euros.

Udokhai n'a pas été inclus dans l'équipe d'Augsburg pour le match d'ouverture de la Bundesliga contre SV Werder Bremen le week-end dernier, ayant obtenu l'autorisation de l'équipe de chercher d'autres opportunités.

"Un arrangement satisfaisant pour tous"

"Le club a été informé en juin dernier que je cherchais un nouveau défi, même après avoir décidé de prolonger notre partenariat d'une saison supplémentaire", a déclaré Udokhai dans le communiqué de presse du FCA. "Maintenant, mon séjour à FC Augsburg est terminé, un expérience que je regarde avec affection." Il considérait le transfert comme "un arrangement satisfaisant pour tous".

"Nos discussions ont toujours été coopératives, et nous avons travaillé diligemment pour établir une situation mutuellement bénéfique", a déclaré Marinko Jurendic, directeur sportif du FCA. "L'an dernier, Felix n'a pas pu faire passer sa carrière au niveau supérieur, et c'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre notre partenariat. Avec 33 apparitions la saison dernière, Felix a joué une saison fiable et a été un pilier crucial de notre équipe."

Udokhai a porté le maillot de FC Augsburg depuis 2019. Avant cela, il a représenté TSV 1860 Munich et VfL Wolfsburg. En 2020, il a été sélectionné dans l'équipe nationale par l'entraîneur Joachim Löw à l'époque, mais n'a pas joué.

