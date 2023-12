L'UCLA et l'USC rejoignent la conférence Big Ten, bouleversant le paysage sportif universitaire

Les deux universités ont annoncé leur intention de changer de conférence dans des déclarations distinctes jeudi. Le Pac-12 s'est dit "extrêmement surpris et déçu" par cette décision.

Elles rejoindront une conférence avec des universités comme le Michigan, Penn State et Ohio State, créant ainsi une conférence de 16 membres qui rivalisera avec la Southeastern Conference (SEC).

Il y a moins d'un an, une décision similaire avait secoué le monde du football universitaire lorsque les universités du Texas et de l'Oklahoma avaient accepté des invitations à rejoindre la SEC en provenance de la Big 12.

Selon USC, la Big Ten a voté en faveur de l'adhésion des deux universités à compter du 2 août 2024.

Ce changement a des conséquences majeures sur les accords de droits médiatiques à venir. L'USC affirme qu'elle poursuivra son accord actuel avec le Pac-12 jusqu'à son expiration en 2024.

"En fin de compte, la Big Ten est le meilleur endroit pour l'USC et l'athlétisme troyen alors que nous entrons dans le nouveau monde du sport universitaire", a déclaré Mike Bohn, directeur sportif de l'USC, dans un communiqué. "Nous bénéficierons également de la stabilité et de la force de la conférence, du calibre athlétique des institutions de la Big Ten, de la visibilité, de l'exposition et des ressources accrues que la conférence apportera à nos étudiants-athlètes et à nos programmes, ainsi que de la possibilité d'accroître l'engagement avec nos anciens passionnés dans tout le pays".

La déclaration de l'UCLA fait état d'opportunités accrues pour les athlètes au sein de la conférence, en référence aux contrats de nom, d'image et de ressemblance (Name, Image and Likeness). L'année dernière, la NCAA a autorisé les athlètes à gagner de l'argent en signant des autographes ou des contrats d'endossement.

"L'adhésion à la Big Ten offre aux Bruins de nouvelles opportunités de compétition et une plateforme médiatique nationale plus large pour que nos étudiants-athlètes puissent concourir et mettre en valeur leurs talents. Plus précisément, cette adhésion permettra d'améliorer les opportunités de Name, Image and Likeness grâce à une plus grande exposition de nos étudiants-athlètes et offrira de nouveaux partenariats avec des entités à travers le pays", ont déclaré Gene Block, chancelier de l'UCLA, et Martin Jarmond, directeur des sports.

L'UCLA a également souligné "de meilleurs créneaux horaires de télévision pour nos matchs à l'extérieur" tout en reconnaissant l'augmentation du temps de déplacement pour les matchs à l'extérieur.

Les membres actuels de la Big Ten sont l'Illinois, l'Indiana, l'Iowa, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Nebraska, le Wisconsin, l'État du Michigan, le Northwestern, l'Ohio State, le Penn State, le Purdue et le Rutgers.

La Big Ten a publié un communiqué indiquant qu'elle avait voté à l'unanimité pour accepter les deux universités après avoir examiné leurs demandes d'adhésion.

"En tant que leader national dans les domaines académique et sportif depuis plus de 126 ans, la conférence Big Ten a toujours évalué ses membres dans le but collectif de faire avancer la mission académique et sportive des étudiants-athlètes dans le cadre de l'enseignement supérieur", a déclaré le commissaire Kevin Warren. "Je suis reconnaissant pour les efforts de collaboration de nos dirigeants de campus, de nos directeurs sportifs et du Conseil des présidents et chanceliers qui reconnaissent le paysage changeant du sport universitaire, examinent méthodiquement chaque demande et prennent les mesures appropriées sur la base de notre consensus".

Dans sa déclaration, le Pac-12 affirme qu'il "continuera à prospérer" malgré le départ des deux universités.

"Nous sommes depuis longtemps connus comme la Conférence des Champions et nous sommes inébranlables dans notre engagement à prolonger ce titre", a déclaré la Conférence Pac-12 dans un communiqué. "Nous continuerons à développer des programmes nouveaux et innovants qui bénéficient directement à nos institutions membres, et nous sommes impatients de travailler en partenariat avec les membres actuels et potentiels pour ouvrir la voie à l'avenir de l'athlétisme universitaire.

Jacob Lev de CNN a contribué à ce rapport.

Source: edition.cnn.com