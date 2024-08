Lückenkemper et Co. sont des larmes après sensation

Ils livrent une grande surprise sous la pluie de Paris : Les sprinteuses allemandes remportent le bronze aux Jeux Olympiques. Gina Lückenkemper et ses coéquipières remportent la première médaille de relais allemande depuis 1988 sur 4x100 mètres.

L'équipe allemande de relais 4x100 mètres féminine, dirigée par l'ancienne championne d'Europe Gina Lückenkemper, a surpris en sprintant jusqu'à la médaille de bronze olympique. En finale, Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Lückenkemper et Rebekka Haase ont parcouru 41,97 secondes. Pour Burghardt, c'est sa deuxième médaille olympique. En 2022, elle a remporté l'argent en bob à deux aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing.

Le quatuor allemand a dû se contenter de la deuxième place derrière les équipes des États-Unis et de Grande-Bretagne sous la pluie battante au Stade de France, où le chancelier allemand Olaf Scholz était également présent. L'équipe américaine a remporté la victoire en 41,78 secondes, sept centièmes de seconde devant l'équipe britannique, suivie de l'équipe allemande. Il s'agit de la première médaille olympique pour une équipe de relais allemande depuis 1988.

Pour l'équipe allemande d'athlétisme, il s'agit de la troisième médaille aux Jeux de Paris, atteignant l'objectif fixé par la fédération. Previously, the decathlete Leo Neugebauer and long jumper Malaika Mihambo each won silver.

The quartet led by Lückenkemper had already impressed in the preliminary round on Thursday and indicated that they could compete for medals. Sophia Junk started then, but Burghardt took her place in the final due to muscle problems. This reunited the team that won European gold two years ago in Munich. Shortly before, they had surprisingly won World Championship bronze in Eugene with a slightly altered lineup.

