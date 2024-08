Lückenkemper et Co. sont des larmes après sensation

Elles réservent une grande surprise sous la pluie de Paris : Les sprinteuses allemandes remportent le bronze ensemble aux Jeux Olympiques. Gina Lückenkemper et ses coéquipières remportent la première médaille allemande en relais sur 4x100 mètres depuis 1988.

Gina Lückenkemper s'est écroulée à genoux sous la pluie battante de Paris et a étendu les bras en grand. Ensuite, la ancienne championne d'Europe et les autres sprinteuses ont brandi des drapeaux noir-rouge-or et ont fait le tour de la piste en souriant, car : avec une course fabuleuse, l'équipe allemande de sprint a surpris en remportant la médaille de bronze olympique.

Le quatuor composé d'Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Lückenkemper et Rebekka Haase a parcouru les 41,97 secondes au Stade de France et a remporté la première médaille allemande depuis la réunification dans l'épreuve du relais sur un tour de stade. L'Association allemande d'athlétisme (DLV) se réjouit de la troisième médaille en France après deux médailles d'argent de Leo Neugebauer et Malaika Mihambo.

"Tout risquer" pour la médaille

Même lors du tour préliminaire, où Sophia Junk, qui n'était pas en grande forme cette fois, a remplacé Burghardt, l'équipe DLV a déjà réalisé un temps significativement plus rapide (42,15) que lors des Championnats d'Europe à Munich en 2022 (42,34). Avant la finale contre les grandes nations de sprint, Mayer a annoncé qu'elles "donneraient tout" pour "se battre pour les médailles" - et cela a fonctionné à la perfection.

La dernière fois qu'une médaille allemande a été remportée sur 4x100 mètres, c'était en 1988 par la RDA avec l'argent. À Paris, les États-Unis avec la championne du monde Sha'Carri Richardson ont décidé le duel pour l'or contre la Grande-Bretagne (41,85) en 41,78 secondes.

Pour l'ancienne championne d'Europe Lückenkemper, les Jeux d'été en France se sont ainsi terminés plus que satisfaisants, après avoir été incapable de réaliser son rêve d'atteindre la finale sur 100 mètres. La championne allemande a manqué la course pour l'or de deux centièmes de seconde. Maintenant, des larmes de joie coulent de la jeune femme de 27 ans dans les bras de sa meilleure amie Haase.

Lückenkemper avait rapidement surmonté toute colère et frustration. "Je pense que l'on pouvait déjà sentir dans la courbe de quoi les jambes sont capables à ce moment-là", a-t-elle déclaré après le tour préliminaire réussi et a annoncé offensivement : "Celui qui ne nous avait pas sur sa liste auparavant, je suis désolé. Nous savions que nous serions ici avec une équipe de relais vraiment forte et que nous attaquerions sérieusement."

