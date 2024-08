- Luchs Anton réside dans la région des Alpes occidentales.

La population de lynx de Saxe a augmenté d'un membre supplémentaire avec l'introduction d'un mâle nommé Anton. Cette récente addition met fin à l'initiative de réintroduction de l'espèce menacée dans cette région pour l'année en cours. Actuellement, on trouve deux femelles et trois mâles lynx résidant dans l'ouest de l'Erzgebirge, près de la frontière germano-tchèque. Le plan est d'introduire cinq à six animaux supplémentaires l'année prochaine, dans le but de maintenir la stabilité de la population. La Saxe utilise principalement des animaux capturés à l'état sauvage et élevés en captivité dans ce but, avec pour objectif d'avoir 20 lynx établis d'ici 2027.

Le ministre de l'Environnement Wolfram Günther (Les Verts) a donné à ce nouveau "lynx de Saxe" le nom d'Anton. Günther l'a personnellement libéré de sa caisse de transport dans la nature. À l'âge d'un an et demi, Anton pesait 17,3 kilos après avoir été équipé d'un collier GPS dans le village de Hütscheroda, en Thuringe. Pendant plusieurs semaines avant sa libération, il a été préparé avec un minimum de contact avec les humains et un régime composé uniquement de viande sauvage. Au moment où il s'est élancé vers la liberté, il a été brièvement vu avant de disparaître dans la dense végétation.

La libération d'Anton dans la nature renforce encore la diversité de la faune de la région. Avec Anton rejoignant la population de lynx existante, l'éradication du lynx de Saxe de cette région semble de moins en moins probable.

Lire aussi: