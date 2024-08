- Luca Spiegel est devenu le pionnier de la vitesse sur la piste de course.

Luca Spiegel, originaire de Kaiserslautern, est maintenant le roi du sprint en Allemagne. Champion d'Europe U23, qui a également participé aux Jeux olympiques de Paris et terminé sixième en équipe sprint, il a remporté la finale à Berlin avec une victoire 2-0 contre Henric Hackmann (tous deux Bahnteam Rhineland-Palatinate). La troisième place est revenue à Paul Groß (Track Team Brandenburg). "Mon premier titre élite est la cerise sur le gâteau après une semaine incroyable avec la victoire aux championnats d'Europe U23 à Cottbus et mon record allemand aux Jeux olympiques, servant de finale de saison fantastique", a déclaré Spiegel. Malheureusement, il ne participera pas à l'épreuve de Keirin dimanche.

En poursuite individuelle femmes 3000 mètres, Katharina Fox (MAXX Solar Rose Women Racing) a remporté la victoire. Nouvelle venue sur la piste, la jeune femme de 28 ans a remporté le titre en 3:32.385 minutes, battant Justyna Czapla (3:37.880). "Être malade m'a empêchée de réaliser mes projets de saison. Avec ce titre, j'ai allumé une étincelle en moi - je suis ouverte à ce qui viendra ensuite", a déclaré Fox. Hanna Dopjans (LKT Team) a pris la troisième place.

Le Madison messieurs a vu une défense réussie du titre par Moritz Augenstein/Moritz Malcharek (RSC Kempten/Maloja Pushbikers). Les cinquièmes des Jeux olympiques Roger Kluge/Theo Reinhardt (tous deux rad-net Oßwald) n'ont pas pu participer suite à la lourde chute de Reinhardt lors de la course de Madison des Jeux olympiques la semaine précédente. En course aux points dames, Lea Lin Teutenberg (Ceratizit WNT pro Cycling) a remporté son deuxième titre à Berlin. Le Keirin dames a vu la victoire de Alessa-Catriona Pröpster (Bahnteam Rhineland-Palatinate). Malheureusement, Pauline Grabosch, Emma Hinze et Lea Friedrich (toutes Track Team Brandenburg) n'ont pas pu participer.

Hinze bat le record du monde

Dans le cadre des épreuves annexes, la championne du monde à 8 reprises Emma Hinze de Cottbus a battu le record du monde du 500 mètres contre-la-montre en 27.063 secondes. Elle a amélioré le record de 8 ans de Kristina Vogel (28.970) de presque deux secondes. "C'est plutôt cool. Je suis vraiment heureuse. Nous l'avons fait plusieurs fois en entraînement avant les Jeux olympiques et nous étions aussi plus rapides que l'ancien record du monde. C'est génial que ça ait marché ici aussi", a déclaré Hinze. Elle a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques et a également remporté le titre sur 500 mètres (départ arrêté) la veille.

