L'U.S. Open offre une bourse globale record, mais les gains des vainqueurs sont en baisse

L'année dernière, l'événement s'est déroulé sans spectateurs et l'Association américaine de tennis (USTA) a réduit le montant des prix à 53,4 millions de dollars en raison de la perte de revenus.

Malgré l'augmentation globale de cette année, le prix pour les deux vainqueurs du simple est passé de 3 millions de dollars à 2,5 millions de dollars, et le chèque pour le finaliste a également été réduit à 1,25 million de dollars, soit une diminution de 50 000 dollars par rapport à 2020.

"L'année dernière a été très difficile pour nous tous, et la pandémie a eu un impact profond sur la santé financière de l'USTA", a déclaré Mike Dowse, PDG et directeur exécutif de l'USTA.

"Pourtant, nous avons travaillé - et continuons à travailler - très dur pour nous assurer que le tennis continue à prospérer à long terme à tous les niveaux, et ce travail a conduit à plus de quatre millions de nouveaux joueurs et de joueurs qui reviennent à la pratique du tennis en 2020".

Les gains du premier tour s'élèvent à 75 000 dollars, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2020, tandis que les gains du deuxième tour passent de 100 000 dollars à 115 000 dollars.

L'USTA a ajouté que les prix ont également été augmentés dans les épreuves de double, de double mixte et de fauteuil roulant.

L'U.S. Open, qui accueillera de nouveau les fans cette année, débutera le 30 août.

Source: edition.cnn.com