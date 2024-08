- L'outil d'écoute de podcasts est revenu à la surface.

Meurtres dans la tour luxueuse "Aconia" de l'Upper West Side de New York ne semblent pas vouloir s'arrêter : "Only Murders in the Building" est de retour pour sa quatrième saison. Cette comédie policière est un véritable succès auprès des abonnés aux services de streaming (disponible en Allemagne sur Disney+) et continue d'attirer de nombreuses stars.

Dans la saison précédente, Meryl Streep et Paul Rudd ont rejoint la distribution, et avec la nouvelle saison (depuis le 27 août), on peut s'attendre à voir Eva Longoria ("Desperate Housewives"), Zach Galifianakis ("The Hangover") et Eugene Levy ("Schitt’s Creek"). Les trois stars joueront leur propre rôle : en tant qu'acteurs, ils incarnent les trois présentateurs d'une adaptation hollywoodienne du podcast qui est au cœur de l'intrigue.

Qui a tiré sur la cascadeuse ?

Pour tous les détectives en herbe, voici un rappel : "Only Murders in the Building" suit les pas d'ex-détective de télévision Charles Haden-Savage (Steve Martin), de directeur de Broadway à la carrière ratée Oliver Putnam (Martin Short) et de l'artiste en herbe Mabel Mora (Selena Gomez). Ils partagent le même immeuble de luxe à NYC et pensent qu'un autre résident a été assassiné. Ils décident de lancer un podcast true crime pour trouver le véritable coupable, mais deviennent eux-mêmes des cibles.

La série est remplie de surprises, de retournements de situation et de plaisanteries acérées. La combinaison charmante de l'intrigue policière et de la satire du show-business a toujours bénéficié de la présence d'acteurs hautement talentueux qui s'apprécient genuinely.

La saison 3 s'est terminée par un décès. Cette fois, c'est Sazz (Jane Lynch, "Glee") qui a été tuée, servant de doublure cascade de Charles dans la série policière à l'eau de rose dans laquelle il joue. Dans le dernier épisode, les téléspectateurs ont vu qu'elle a été abattue et a griffonné quelque chose sur le sol avec son sang. Il est incertain si elle essayait de envoyer un message ou si les tueurs en avaient après Charles mais ont pris Sazz à la place.

Au cours des dix épisodes hebdomadaires, des réponses à ces questions seront explorées. La série se déplacera également de la côte Est à LA, alors que Charles, Oliver et Mabel assistent au tournage de l'adaptation de leur podcast.

"Only Murders in the Building" a constamment utilisé de tels dispositifs de film dans un film, et cette saison ne fait pas exception. Cependant, le succès de la saison 4 est également dû au fait que la recette de base est restée largement inchangée : l'humour est tranchant, rapide et rempli de références. Par exemple, lorsque Putnam rencontre Galifianakis, qui joue son rôle dans l'adaptation du podcast, il s'exclame : "Es-tu le gamin de 'Maman, j'ai raté l'avion' ? Qu'est-il arrivé à toi ?"

Il est fort probable que avec la nouvelle saison, non seulement les personnages de la série verront leur célébrité augmenter à Hollywood, mais "Only Murders" continuera également à prospérer dans la vie réelle. La série est acclamée par la critique depuis des années et a déjà remporté quatre Emmy Awards. Elle est nommée pour 21 prix lors de la cérémonie de cette année le 15 septembre.

Les acteurs Eva Longoria, Zach Galifianakis et Eugene Levy rejoindront la distribution déjà prestigieuse de "Only Murders in the Building", incarnant leur propre rôle en tant que présentateurs d'une adaptation hollywoodienne du podcast du podcast. La série, qui est de retour pour sa quatrième saison, devrait tourner certaines de ses scènes à Los Angeles.

Contrairement aux saisons précédentes, la nouvelle saison de "Only Murders in the Building" verra le trio de Charles, Oliver et Mabel se rendre à Hollywood pour le tournage de l'adaptation de leur podcast, offrant ainsi un changement de décor par rapport à la côte Est.

Lire aussi: