- "L'ours gênant italien va déménager dans la forêt noire d'ici 2024"

Si tout se passe comme prévu, le "ours problématique" Gaia, originaire du nord de l'Italie, devrait être transféré d'ici la fin de l'année dans le parc de substitution Loup et Ours situé dans la Forêt Noire. Toutefois, l'installation de Bad Rippoldsau-Schapbach est actuellement en cours de construction, et le plan de transfert n'a pas encore été établi, selon un représentant de la Fondation de l'Ours. La fondation a affecté environ un million d'euros pour la construction seule et sollicite donc des contributions.

L'ours, identifié comme JJ4, a attaqué et tué mortellement un joggeur de 26 ans en Italie l'année dernière en avril. Le gouvernement provincial du Trentino et les défenseurs des droits des animaux se sont engagés dans un litige juridique concernant le destin de l'ours. La province a ordonné l'exécution de l'ours, mais la décision a été ajournée par les tribunaux suite à des pétitions d'urgence des défenseurs des droits des animaux.

Les défenseurs des droits des animaux : Cette solution n'est que temporaire

Gaia a été capturée vivante et hébergée temporairement dans une enceinte près de Trente. Le transfert vers le parc situé dans le district de Freudenstadt était en cours depuis quelque temps.

"Cela reste une solution temporaire", a déclaré la fondation sur son site web. "Bien que JJ4 soit maintenant autorisé à vivre, il ne sera pas exempt de souffrances, même dans des conditions de vie optimales. Nous en sommes conscients grâce à notre expérience avec les ours sauvages précédents Jurka et Isa dans notre projet de bien-être animal de la Forêt Noire. Il faut beaucoup de temps pour que l'instinct sauvage d'un ours soit supprimé, et il ne disparaît jamais complètement."

L'enceinte en plein air sera construite conformément aux normes de sécurité les plus strictes. Gaia aura le temps de s'adapter à la captivité, à l'abri de la circulation des visiteurs.

La Fondation de l'Ours recherche activement des fonds pour le développement de l'infrastructure de transport et de télécommunications nécessaires pour faciliter le transfert de Gaia vers le parc Loup et Ours dans la Forêt Noire. Malgré son hébergement temporaire dans une enceinte, le bien-être à long terme de Gaia reste une préoccupation majeure pour la fondation, compte tenu de leur expérience avec Jurka et Isa.

