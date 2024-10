L'ouragan Milton menaçant les États-Unis, Helene pourrait entraîner des dommages de plus de 47 milliards de dollars pour les propriétaires.

Ouragan Helene, classé comme une puissante tempête de catégorie 4, a frappé la Floride, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie le 26 septembre, entraînant des inondations massives et dévastatrices, selon les données de l'entreprise d'analyse de données CoreLogic. Malgré cela, de nombreux résidents sur le chemin d'Helene n'étaient pas protégés par une assurance inondation. CoreLogic estime que les dommages non assurés causés par Helene s'élèvent entre 20 et 30 milliards de dollars.

Ce chiffre dépasse l'estimation de CoreLogic entre 10,5 et 17,5 milliards de dollars de dommages non assurés causés par le vent et les inondations.

Dans une récente mise à jour, CoreLogic a déclaré qu'une partie notable des dommages causés par cet ouragan était probablement non assurée, laissant la responsabilité des réparations aux propriétaires de biens individuels.

Au total, CoreLogic calcule que l'ouragan Helene a causé entre 30,5 et 47,5 milliards de dollars de dommages combinés causés par le vent et les inondations dans 16 États. Aucune autre mise à jour n'est prévue, sauf en cas de développements significatifs.

Entre-temps, l'ouragan Milton se dirige vers la Floride, passant rapidement d'une tempête tropicale à une catégorie 4 hautement dangereuse en seulement 20 heures. Milton représente une menace de dommages supplémentaires dans la région et met en évidence le manque d'assurance inondation dans les zones qui font face régulièrement à des menaces d'inondation.

Les fortes précipitations d'Helene ont entraîné une destruction catastrophique, laissant des communautés entières en ruine dans l'ouest de la Caroline du Nord. Le nombre de morts causé par Helene a atteint au moins 232 personnes dans six États, le plaçant comme le deuxième ouragan le plus meurtrier à avoir touché le continent américain au cours des 50 dernières années.

En Floride, l'ouragan Helene a entraîné des niveaux de marée exceptionnels dans les régions de Tampa Bay et de St. Petersburg, toutes deux populaires pour leurs hôtels et condominiums.

Bien que les tempêtes gagnent en intensité en raison de températures plus élevées que la moyenne dans le golfe du Mexique, les polices d'assurance habitation standard ne couvrent généralement pas les inondations.

Pour obtenir une assurance inondation, les propriétaires d'habitation doivent généralement acheter la couverture séparément, généralement auprès du Programme d'assurance inondation nationale géré par l'Agence fédérale de gestion des Situations d'urgence (FEMA).

Les propriétaires d'habitation ne sont pas tenus d'obtenir une assurance inondation sauf s'ils ont un prêt hypothécaire garanti par l'État et que leur propriété se trouve dans une zone de risque d'inondation tous les 100 ans, appelée zone de danger spécial d'inondation (ZDSI).

"Les prêteurs n'exigent pas d'assurance inondation pour les propriétés sans hypothèque ou celles en dehors de la ZDSI", a expliqué CoreLogic.

La plupart des dommages causés par l'ouragan Helene provenaient des inondations, avec le vent causant entre 4,5 et 6,5 milliards de dollars de pertes, selon CoreLogic. La plupart des pertes

