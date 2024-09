L'ouragan Helena a fait au moins 17 morts dans le sud-est des États-Unis.

Au moins 17 personnes ont perdu la vie dans le sud-est des États-Unis, selon les dernières informations des autorités. Le gouverneur Brian Kemp a annoncé 11 décès en Géorgie le vendredi. Les autorités de Floride ont confirmé cinq morts liés à la tempête, ainsi qu'un autre décès signalé en Caroline du Nord.

L'ouragan, baptisé "Helene", a touché terre tard jeudi soir près de Tallahassee, en Floride, avec des vents atteignant environ 225 miles par heure, le classant dans la catégorie "incroyablement dangereux" 4. Bien qu'il ait perdu de sa force en se déplaçant vers le nord, il a laissé un sillage de destruction dans son passage.

Plus de 2 millions de personnes en Floride, Géorgie, Caroline du Sud et Caroline du Nord ont connu des pannes de courant temporaires, selon Poweroutage.us. De plus, des routes et des maisons ont été inondées, même dans les régions éloignées de la côte.

Malgré l'affaiblissement de l'ouragan après son passage sur la terre ferme, certaines parties de la Floride ont tout de même subi des dommages importants, avec au moins un décès signalé. De plus, les autorités ont déclaré qu'au moins 16 autres vies ont été perdues en Géorgie, Floride et Caroline du Nord en raison des conditions météorologiques extrêmes causées par l'ouragan.

