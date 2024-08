L'ouragan Ernesto tourne son attention vers les Bermudes, et provoquera des conditions dangereuses sur la côte Est.

La tempète de catégorie 1 va s'intensifier et pourrait devenir la deuxième grande tempète de la saison — de catégorie 3 ou plus forte — lorsqu'elle traversera 600 milles de l'Atlantique avant d'atteindre Bermuda samedi matin. Un avertissement de tempète est en vigueur pour l'île.

Ernesto va se renforcer grâce aux eaux extrêmement chaudes de l'Atlantique — un phénomène qui se produit de plus en plus fréquemment dans un monde qui se réchauffe en raison de la pollution des combustibles fossiles. La deuxième grande tempète de la saison ne se produit généralement pas avant mi-septembre, si elle se produit.

Le centre de la tempète passera près de ou sur Bermuda samedi, mais des rafales de vent puissantes et de la pluie torrentielle arriveront plus tôt. La pluie diluvienne et les rafales de vent de force de tempète tropicale pourraient commencer dès vendredi matin sur l'île minuscule, qui est environ un tiers de la taille de Washington, DC.

Des vents plus puissants et des précipitations torrentielles devraient arriver tard vendredi ou samedi matin. Ernesto pourrait déverser 4 à 8 pouces de pluie sur l'île samedi soir, avec des totals isolés pouvant atteindre un pied.

"Cela pourrait entraîner des inondations éclair potentiellement mortelles", a averti le Centre national des ouragans jeudi.

La tempête provoquera également une importante submersion marine et des inondations côtières importantes lors de son passage le plus proche de l'île samedi.

Vagues dangereuses pour la côte Est

Ernesto aura des impacts étendus malgré sa distance des masses terrestres importantes.

La tempète créera des vagues massives — peut-être jusqu'à 40 pieds de haut — dans l'Atlantique ouvert qui se propageront sur des centaines de milles. Ces hauteurs de vague élevées apporteront des mers agitées et des courants de retour dangereux sur la côte Est des États-Unis, aux Bahamas et dans certaines parties des Caraïbes jusqu'au début de la semaine prochaine.

Pour une majorité de la côte atlantique des États-Unis, les conditions côtières les plus dangereuses se produiront pendant le week-end, coïncidant avec le moment où de nombreuses personnes se rendent à la plage. Ernesto "provoquera des courants de retour très dangereux (samedi et dimanche)", a averti jeudi le Service météorologique national de Mount Holly, dans le New Jersey.

Les courants de retour peuvent épuiser même les meilleurs nageurs et devenir mortels. Au moins 29 personnes ont été tuées par des courants de retour cette année aux États-Unis et dans ses territoires, selon le Service météorologique national.

Au-delà de Bermuda, Ernesto passera près des provinces de l'Atlantique au début de la semaine prochaine et pourrait apporter de la pluie, du vent et des mers agitées.

Les pannes persistent après Ernesto

Le centre d'Ernesto n'a jamais touché terre à Puerto Rico ou aux îles Vierges des États-Unis, mais les vents forts du système ont tout de même privé d'électricité des centaines de milliers de personnes au total.

À Puerto Rico, environ la moitié de tous les clients de l'île étaient momentanément privés d'électricité mercredi, selon LUMA Energy, la société privée qui gère la transmission et la distribution d'électricité à Puerto Rico. Jeudi matin, plus de 400 000 personnes étaient encore dans le noir.

Aux îles Vierges des États-Unis, environ 29 000 clients étaient privés d'électricité jeudi matin, soit environ la moitié des clients suivis, selon PowerOutage.us.

Des pluies torrentielles ont trempé les îles Vierges tard mardi et mercredi. Plus de six pouces de pluie ont trempé la plupart de Puerto Rico et ont causé des inondations éclair généralisées. Certains endroits ont enregistré presque un pied de pluie d'Ernesto : plus de 10 pouces de pluie sont tombés sur la ville de montagne de Barranquitas en 24 heures, selon un rapport préliminaire du service météorologique, tandis que Villalba en a

