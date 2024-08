L'ouragan Ernesto dépasse Porto Rico

La tempête tropicale "Ernesto" s'est renforcée en ouragan près de Porto Rico, entraînant des pannes de courant. Le centre de la tempête a longé la côte est du territoire américain. Selon le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC), "Ernesto" s'est renforcé et a maintenu des vents allant jusqu'à 120 kilomètres par heure. Le fournisseur d'énergie Luma Energy a rapporté que plus de 600 000 clients - environ 40 % de tous les clients - étaient privés d'électricité.

Les médias locaux ont rapporté des pluies torrentielles, des inondations et des arbres abattus. En raison des risques d'inondation, des évacuations ont été ordonnées dans la municipalité de Toa Baja, près de la capitale San Juan, selon le journal "El Nuevo Día".

Les îles Vierges ont également subi les effets de la tempête. Le NHC prévoit que "Ernesto" se déplacera vers le nord en s'éloignant des Grandes Antilles et approchera Bermuda dans l'Atlantique nord d'ici vendredi. Il est prévu qu'il gagnera en force dans les jours à venir.

Le changement climatique augmente la probabilité de tempêtes fortes. En raison des eaux océaniques inhabituellement chaudes et de l'arrivée prévue de "La Niña", une phase d'eaux plus froides dans le Pacifique, l'agence météorologique américaine NOAA a prévenu d'une saison des ouragans probablement supérieure à la moyenne dans l'Atlantique cette année, qui commence en juin et dure six mois. Dès juillet, "Beryl" est devenu l'ouragan de catégorie 5 le plus précoce jamais enregistré lors d'une saison.

Le réseau électrique de Porto Rico est notoirement instable. L'infrastructure souffre toujours des conséquences de l'ouragan "Maria", qui a fait près de 3 000 morts là-bas en 2017.

La superficie totale touchée par les pannes de courant à Porto Rico en raison de l'ouragan "Ernesto" était importante, avec plus de 600 000 clients privés d'électricité. La superficie totale couverte par l'infrastructure électrique endommagée à Porto Rico, après l'ouragan "Maria", est vaste, reflétant la situation du réseau électrique instable du pays.

