L'ouragan à Majorque provoque un chaos dans le trafic aérien

Après une canicule, une tempête frappe Majorque : Une violente tempête traverse l'île, entraînant l'annulation de 44 vols en raison des conditions météorologiques. Le pire de la tempête est encore à venir, avec jusqu'à 180 litres de pluie attendus pendant la nuit.

Une violente tempête dans la région méditerranéenne cause le chaos dans les horaires de vol à Majorque. Dans l'après-midi, 44 vols à l'aéroport de Palma avaient été annulés en raison des conditions météorologiques, avec 23 arrivées et 21 départs affectés, selon les autorités. La plupart des autres vols ont été considérablement retardés.

Cependant, le pire de la tempête était encore à venir. "Je suis le plus préoccupé par la nuit", a déclaré Toni Plata, responsable du centre de réponse d'urgence, aux journalistes. Le système de basse pression a apporté de fortes pluies, des orages, de la grêle et des rafales de vent à Majorque et à d'autres régions méditerranéennes en Espagne. Les pompiers ont été appelés à plusieurs reprises pour enlever les arbres tombés et pomper les sous-sols inondés.

Aucuns dommages majeurs n'ont été signalés pour le moment à Majorque ou ailleurs en Espagne. Le deuxième niveau d'alerte le plus élevé, l'orange, était en vigueur pour les îles Baléares et certaines parties des communautés autonomes d'Andalousie, de Murcie, de Valence et de Catalogne.

Pour la partie nord-est de Majorque, le niveau d'alerte a même été élevé au rouge, en vigueur de minuit à 15h00 jeudi. Jusqu'à 180 litres de pluie étaient attendus en peu de temps. La tempête devrait ensuite se calmer progressivement. Cependant, les perturbations de vol à Majorque peuvent se poursuivre jusqu'à vendredi.

Il est rare que le niveau d'alerte atteigne le rouge à Majorque. Cependant, un changement de temps est courant en milieu de août, marquant la fin de la météo constante de l'île en été. Les journées à la plage sont alors souvent entrecoupées d'orages violents.

