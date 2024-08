Loukachenko présente un salut sarcastique, soulignant le "respect et la chaleur" envers les Ukrainiens

17:49 Scholz et Zelensky ont une conversation téléphonique - et Scholz fait une promesse

Le chancelier allemand Olaf Scholz assure le président ukrainien Volodymyr Zelensky de l'indéfectible soutien de l'Allemagne lors d'une conversation téléphonique, selon un porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. Scholz et Zelensky discutent de la situation militaire et humanitaire en Ukraine lors de l'indépendance de l'Ukraine. Scholz réaffirme la solidarité inébranlable de l'Allemagne avec l'Ukraine face à l'agression russe, comme l'explique Hebestreit. Zelensky remercie le gouvernement allemand pour son aide militaire continue, notamment en matière de défense aérienne. Les deux dirigeants conviennent de l'importance du processus de sommet de Suisse et de sa poursuite, selon Hebestreit.

17:02 Les taux d'approbation de Vladimir Poutine ont diminué après l'offensive de Kharkiv

Un sondage d'un organisme de sondage russe reveals une baisse des taux d'approbation et de confiance envers le président russe Vladimir Poutine à la suite des actions militaires ukrainiennes à Kharkiv. Meduza, un média russe basé en Lettonie, cite ce rapport de l'agence de presse russe Agentstvo. Le sondage reveals que le taux d'approbation de Poutine a baissé de 3,5 % par rapport à la semaine précédente, atteignant 73,6 %. La confiance en Poutine a diminué de 2,6 % pendant la même période, ce qui constitue la plus forte baisse depuis le début du conflit russo-ukrainien.

16:24 Londres : Le Kremlin feint l'intention de négocier

Le service de renseignement de la Défense britannique rapporte que malgré les allégations des responsables russes quant à leur intention de négocier, une série d'autres déclarations indique que la Russie reste très motivée pour atteindre les objectifs initiaux du Kremlin en Ukraine. Le ministère de la Défense britannique cite une déclaration de Dmitri Rogozin, ancien vice-Premier ministre russe et "senateur" de la partie occupée de Saporischschja, qui s'est récemment vanté de la destruction de livres ukrainiennes. Rogozin appelle à l'élimination de tout ce qui est "ukrainien dans ses racines" et affirme qu'un cessez-le-feu avec l'Ukraine signifierait "une certaine mort pour nos enfants". Le service de renseignement de la Défense britannique note que ces déclarations font partie d'une tendance plus longue de déclarations Ukrainophobes de responsables russes qui menacent et sous-minent l'identité et la culture ukrainiennes.

15:50 Zelensky : L'Ukraine déploie un nouveau missile drone pour la première fois

L'armée ukrainienne a utilisé pour la première fois une nouvelle arme contre les Russes lors des célébrations de l'indépendance, selon le président Volodymyr Zelensky. Zelensky a décrit le missile drone Palianytsia comme une nouvelle méthode de riposte contre l'agresseur, notant son succès. Zelensky a remercié à la fois les développeurs, les fabricants et les soldats impliqués dans cet exploit, se déclarant fier d'eux.

15:31 Les réfugiés ukrainiens conservent leurs droits en tant que rapatriés tardifs

Selon le ministère fédéral de l'Intérieur, les réfugiés ukrainiens conserveront leurs droits en tant que rapatriés tardifs, avec une réglementation correspondante mise en place. Annoncé lors de la "Journée de la patrie" de la Fédération des expulsés (BdV) à Berlin, la secrétaire d'État au ministère fédéral de l'Intérieur, Juliane Seifert, a révélé que cette réglementation s'appliquera rétroactivement depuis le début de la guerre pour les réfugiés qui ont fui l'Ukraine en raison des attaques russes il y a des années. Même les personnes qui avaient déposé des demandes antérieures infructueuses de rapatriés tardifs en raison de leur fuite en raison du conflit peuvent maintenant réaffirmer leurs demandes si elles répondent aux autres exigences légales de la loi sur les expulsés fédéraux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souligne le désir du public de liberté dans son discours de l'indépendance. Il déclare : "Nous ne laisserons pas le sol devenir une zone neutre où le drapeau bleu et jaune (symbole national de l'Ukraine) continue de flotter légalement", déclare Zelensky dans son discours. Les Ukrainiens riposteront contre l'ennemi avec toutes les atrocités - proportionnellement, prévient Zelensky. Ceux qui cherchent à transformer l'Ukraine en une zone tampon doivent savoir que leur nation pourrait devenir une "fédération tampon", avertit-il, en sous-entendant le président russe Vladimir Poutine lors de la contre-offensive dans la région de

13:38 Libération de 115 Prisonniers Ukrainiens de la Captivité Russe Annoncée par Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé via Telegram la libération de 115 prisonniers ukrainiens détenus par la Russie. "Nous nous souvenons de chacun d'entre eux. Nous faisons de notre mieux pour sauver tout le monde", a écrit Zelensky. Il a remercié les Émirats arabes unis pour avoir facilité l'échange de prisonniers avec Moscou. Zelensky a également publié des photos des prisonniers libérés sur Telegram, montrant des membres de l'armée, de la garde nationale, de la marine et de la garde-frontière ukrainiennes.

13:25 Un Échange de Prisonniers Entre l'Ukraine et la Russie est Attendu Aujourd'hui

Un échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie est prévu pour aujourd'hui, avec la libération de 115 détenus de chaque côté, selon le coordinateur de la médiation des Émirats arabes unis (EAU). Il s'agit de la première telle opération depuis le lancement de l'offensive ukrainienne en Russie cette semaine. Le ministère russe de la Défense l'a confirmé, citant les dossiers de Moscou. Des soldats russes capturés par l'Ukraine lors de l'offensive dans la région de Kursk sont actuellement sur le territoire biélorusse. Il s'agit du septième échange de prisonniers médiateur par les EAU depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

13:16 Le Président Polonais Duda et le Premier Ministre Lituanien Simonyte Assistent aux Fêtes de Kyiv

L'Ukraine célèbre son 33ème anniversaire de l'indépendance aujourd'hui. Le président ukrainien accueille le président polonais Andrzej Duda et le premier ministre lituanien Ingrida Simonyte pour l'occasion. Plusieurs photos célébrant l'événement ont été partagées par le bureau du président ukrainien.

12:56 La Lettonie Sengage à Fournir 126 Millions de Dollars (112 Millions d'Euros) d'Aide Militaire à l'Ukraine en 2024

La Lettonie a promis d'allouer 126 millions de dollars (112 millions d'euros) d'aide militaire à l'Ukraine cette année et prévoit de soutenir l'initiative de coalition de drones. Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov a annoncé cette nouvelle sur Facebook. Umerov a rencontré une délégation lettone dirigée par le ministre de la Défense letton Andris Spruds. "La coopération dans le domaine des drones est un sujet important", a déclaré Umerov. La Lettonie fournira à l'Ukraine de nombreux drones pour aider à contrer l'agression russe massive. Selon Umerov, plus de trente nations font déjà partie de la coalition.

12:16 Zelenskyy Favorise l'Adhésion de l'Ukraine à la Cour Pénale Internationale

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a pris les mesures nécessaires pour permettre l'adhésion de son pays à la Cour pénale internationale (CPI) en ratifiant le Statut de Rome. L'adhésion est généralement considérée comme une étape importante vers l'intégration de l'Ukraine dans l'UE. Le parlement avait précédemment approuvé cette action. La CPI a émis des mandats d'arrêt internationaux, y compris un contre le président russe Vladimir Poutine.

11:38 "Libération de l'Influence Malveillante de Moscou" : Zelensky Signe une Loi Interdisant l'Église Orthodoxe Pro-Kremlin

Le président Volodymyr Zelensky a signé une loi interdisant l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Zelensky a déclaré que cette mesure renforcerait l'indépendance de l'Ukraine. La loi a été publiée sur le site web du Parlement ukrainien aujourd'hui. Les parlementaires ont adopté la loi mardi, interdisant les organisations religieuses liées à Moscou. La Russie a critiqué la décision. La loi fixe un délai pour que les organisations religieuses se désistent de Moscou. La mise en œuvre de la loi pourrait prendre plusieurs années. Dans un discours, Zelensky a déclaré : "Aujourd'hui, l'Église orthodoxe ukrainienne est libérée de la poigne malveillante de Moscou".

11:02 Médias : Dépôt de Munitions Russes en Feux suite à une Attaque de Drone

Il semble que l'Ukraine ait atteint un objectif militaire important : un dépôt de munitions russes dans la région de Voronezh a subi des dommages suite à des attaques de drones ukrainiens. La cible était un entrepôt près de la ville d'Ostrogoschsk, à environ 100 kilomètres au sud de Voronezh, selon les détails fournis par la source en ligne indépendante Astra. Bien que son statut officiel de dépôt de munitions reste non confirmé, le gouverneur Alexander Gusev aurait déclaré l'état d'urgence dans trois districts en raison de l'élimination des conséquences liées au feu et à la détonation de matériaux explosifs. (Pour plus d'informations, consultez la mise à jour de 9h54)

10:26 Zelensky : Le Conflit a Repris en Russie

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le conflit a repris en Russie. En envahissant l'Ukraine, la Russie avait pour objectif d'anéantir l'Ukraine, selon Zelensky dans un message vidéo célébrant l'indépendance de son pays. Au lieu de cela, l'Ukraine célèbre aujourd'hui son 33ème anniversaire de l'indépendance, a-t-il ajouté. "Et ce que l'ennemi a apporté sur notre territoire est maintenant revenu à sa source." Selon Zelensky, son message a été enregistré dans la région frontalière d'où l'Ukraine a lancé son offensive surprise contre la Russie. Les troupes ukrainiennes ont franchi la frontière avec la région de Kursk le 6 août.

09:54 Russie déclare l'état d'urgence dans la région de Voronej suite à une attaque de drones nocturneLa Russie a déclaré l'état d'urgence dans la région de Voronej, à la frontière avec l'Ukraine, après une attaque de drones nocturnes. Le gouverneur local, Alexandre Goussev, l'a confirmé via Telegram. Il a rapporté que cinq drones avaient été interceptés par l'armée russe, ce qui a entraîné un incendie suivi d'une explosion d'explosifs. Goussev a souligné que l'incident n'avait pas endommagé de bâtiments civils, mais que des mesures d'urgence avaient été prises dans trois localités, nécessitant l'évacuation de 200 personnes. Deux femmes ont été blessées par les explosions, l'une d'elles ayant été hospitalisée.

09:31 Kyiv : 1 160 soldats russes éliminés en une seule journéeLes chiffres officiels de Kyiv font état de lourdes pertes côté russe : 1 160 soldats russes ont été éliminés ou mis hors de combat en 24 heures. Le ministère de la Défense ukrainien a rapporté que depuis le début de la guerre en février 2022, un total de 606 490 soldats russes avaient été éliminés. Le ministère a également affirmé que l'ennemi avait perdu 9 chars supplémentaires (8 542 au total) depuis le début de l'invasion russe. L'armée ukrainienne a rendu compte de plus de 16 600 véhicules blindés et d'environ 14 000 drones détruits ou hors d'usage pour l'armée russe. Ces chiffres ne peuvent être indépendamment vérifiés, car Moscou reste muet sur ses propres pertes en Ukraine.

08:48 Zelensky : "Lentement mais Surely, We're Pushing the Russian Army Out of Kharkiv"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans son message vidéo du soir que l'armée russe est repoussée de la région de Kharkiv. Il a fait ces remarques après une conversation avec le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrskyi. "Kharkiv est une ville héroïque, une ville de gens et de vie. Depuis mi-mai, nos forces de défense ont repoussé les avancées russes sur Kharkiv et Vyborova, visant à détruire notre ville et toute la région de Kharkiv", a déclaré Zelensky. "Nous repoussons graduellement l'armée russe."

08:10 Autorités rapportent 10 blessés dans des bombardements russes dans l'oblast de KhersonDix personnes ont été blessées lors de bombardements russes dans l'oblast de Kherson la veille, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, citant Oleksandr Prokudin, chef de l'administration militaire de l'oblast de Kherson.

07:54 Installations de stockage de grains dans l'oblast de Sumy visées par des roquettesDes roquettes russes ont touché plusieurs installations de stockage de grains dans l'oblast de Sumy, selon un communiqué du parquet régional, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform. Les Russes ont lancé des attaques de roquettes contre l'infrastructure de stockage de grains dans l'après-midi, selon le communiqué.

07:29 Rapport : Dépôt de munitions endommagé par une frappe de drone dans l'oblast russe de VoronejUne frappe de drone dans l'oblast russe de Voronej aurait entraîné un incendie et l'explosion d'objets explosifs, selon un rapport du "Kyiv Independent", citant le gouverneur régional Alexandre Goussev. Les unités de défense aérienne russe sont censées avoir abattu plusieurs véhicules aériens sans pilote au-dessus de l'oblast. Il est prétendument tombé des débris qui ont allumé un incendie et une explosion à un endroit non spécifié. Le canal russe Telegram Astra a rapporté que l'explosion s'est produite dans un dépôt de munitions à Ostrogozhsk. Au cours des derniers mois, les forces ukrainiennes ont mené une série de frappes de drones ciblant l'infrastructure militaire et l'industrie énergétique russe.

06:53 États-Unis imposent des sanctions à plus de 400 entités et individusSelon le département d'État américain, les États-Unis imposent des sanctions à plus de 400 entités et individus accusés d'aider la guerre de la Russie en Ukraine. "Ces mesures ciblent les vulnérabilités de Moscou", déclare Aaron Forsberg, directeur de la politique de sanctions économiques au département d'État américain. Les mesures ciblent, entre autres, le secteur énergétique russe et des entreprises basées en Turquie et aux Émirats arabes unis. Elles incluent également des entreprises chinoises suspectées d'aider la Russie à contourner les sanctions occidentales et à renforcer son armée, telles que le département d'import-export du groupe chinois Dalian Machine Tool, qui est censé avoir fourni des biens à double usage à des entreprises russes d'une valeur de 4 millions de dollars. Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré que la Chine s'oppose fermement aux sanctions unilatérales et que les liens commerciaux normaux entre la Chine et la Russie ne devraient pas être perturbés.

06:18 Renforcement de la coopération en matière de sécurité : Biélorussie et ChineLa Biélorussie et la Chine cherchent à renforcer leur partenariat en matière de sécurité. Selon le média ukrainien "Kyiv Independent", Beijing et Minsk cherchent à renforcer la coopération non seulement en matière de sécurité, mais aussi dans les secteurs financier et énergétique. Ils ont également convenu de renforcer la coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles.

04:38 Engagement à long terme envers l'Ukraine : Keir Starmer du Royaume-UniLe Premier ministre britannique Keir Starmer s'engage à long terme envers l'Ukraine à l'occasion de son jour national. "Mon message à tous les Ukrainiens, que vous défendiez votre patrie ou que vous résidiez dans votre deuxième chez-vous au Royaume-Uni, est clair : nous sommes avec vous aujourd'hui et pour toujours", déclare Starmer dans son message de félicitations. Il a réaffirmé cela lors de sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lorsqu'il était à Londres il y a quelques semaines, selon Starmer. Ce n'est pas seulement le gouvernement britannique qui se tient aux côtés de l'Ukraine ; tout le pays est uni dans son soutien. "Nous sommes là pour vous aussi longtemps que vous en avez besoin." Le Premier ministre a terminé son message par la salutation ukrainienne "Slawa Ukrajini" (Gloire à l'Ukraine).

01:29 Attribution de la licence de développement de grenades et financement à l'Ukraine : la NorvègeLa Norvège accorde à l'Ukraine une licence pour le développement de grenades de 155 mm et s'engage à financer le projet. La société norvégienne Nammo a signé un accord avec une entreprise ukrainienne de défense pour octroyer une licence de production de grenades d'artillerie aux frais de la Norvège. "La Norvège soutient actuellement l'Ukraine en fournissant des munitions de ses propres stocks et directement de l'industrie. Cependant, Nammo souhaite partager ses plans avec l'Ukraine. Cela signifie que les forces armées ukrainiennes peuvent être réapprovisionnées plus rapidement", déclare le ministre norvégien de la Défense Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter après l'incident à la base de l'OTAN de Geilenkirchen : une cible potentielle de la guerre hybride russeSuite à l'élévation temporaire du niveau d'alerte à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen et aux indices d'attaques potentielles de drones russes, les experts en sécurité en Allemagne appellent à la vigilance. "L'Allemagne est depuis longtemps une cible de la guerre hybride de la Russie, et donc les installations militaires, en particulier celles pertinentes pour l'OTAN en Allemagne, sont au centre des activités potentielles de sabotage et d'espionnage", déclare l'expert en politique étrangère de l'UDI Roderich Kiesewetter au "Tagesspiegel". Auparavant, le niveau de sécurité à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen avait été temporairement élevé au deuxième niveau le plus élevé, Charlie, en raison d'une menace potentielle. Selon Kiesewetter, la base aérienne de Geilenkirchen est une installation très importante pour l'OTAN car elle abrite le système de surveillance et de contrôle aérien AWACS. "Le niveau de sécurité Charlie indique que l'OTAN prend des mesures précautionnaires appropriées, y compris contre les survols potentiels de drones, et il y a des indices de dangers concrets potentiels", a ajouté Kiesewetter. Cependant, la situation de menace accrue et le potentiel d'attaques russes sont connus et non nouveaux.

22:21 Livraison de drones à l'Ukraine la plus importante jusqu'à présent : la LettonieLa Lettonie a annoncé sa plus importante livraison de drones à l'Ukraine jusqu'à présent. 1400 drones de fabricants lettons sont prêts, écrit le ministre letton de la Défense Andris Sprūds sur X, portant le nombre total de drones acquis auprès de l'industrie nationale à plus de 2700. La Lettonie, avec le Royaume-Uni, dirige une alliance pour livrer un million de drones à l'Ukraine. Ses membres, y compris l'Allemagne, se sont engagés à investir dans la production de drones et à livrer des drones et des pièces de rechange à l'Ukraine.

21:34 Nouvelle aide militaire à l'Ukraine : focus sur la défense aérienne : BidenLe président américain Joe Biden a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine lors d'une conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Selon la Maison Blanche, le paquet comprend des missiles de défense aérienne, de l'équipement de défense contre les drones, des missiles antichars et des munitions. Biden a réaffirmé le "soutien inébranlable des États-Unis au peuple ukrainien" à Zelenskyy. Les détails financiers de l'aide nouvelle ne sont pas divulgués.

21:29 Appel à la livraison des armes promises : ZelenskyyL'armée ukrainienne est dans une situation difficile et a besoin d'aide de l'étranger. Le président Zelenskyy encourage vivement les partenaires internationaux de l'Ukraine à livrer les paquets d'armes promis. "Sur le front, ils s'engagent dans les combats avec des obus et de l'équipement, pas avec des assurances comme 'demain' ou 'bientôt'", dit-il dans son discours vidéo du soir. Selon lui, l'Ukraine attend des armes ou de l'équipement "qui ont été promis et convenus mais pas encore livrés". Il ne donne pas de détails spécifiques.

21:16 Les habitants de Kursk expriment leur colère : "Nous sommes seuls"Alors que les combats se poursuivent dans la région russe de Kursk, la frustration des habitants augmente. Ils expriment leur mécontentement envers les autorités qu'ils perçoivent comme les abandonnant, envers l'armée ukrainienne et même envers leurs compatriotes dans l'armée. Une femme de 28 ans a déclaré au "Moscow Times" : "Pour la Russie, nous ne sommes qu'un pion sur la carte. Pour les Ukrainiens, nous sommes des ennemis soutenant le régime de

