Louie Barry : un jeune homme de 17 ans illumine le football anglais avec un but - et un sourire - pour ses débuts

Le jeune homme de 17 ans faisait partie de la jeune équipe d'Aston Villa - dont la moyenne d'âge est de 18 ans - qui a été battue par Liverpool au troisième tour de la Coupe d'Angleterre vendredi. La FA Cup, fondée en 1871, est la plus ancienne compétition nationale de coupe d'association.

Face à une solide équipe de Liverpool composée notamment de Mo Salah et Sadio Mane, Villa a été contraint d'aligner une équipe de jeunes après que le club a été victime d'une épidémie de Covid-19 en début de semaine. Les 11 joueurs qui ont débuté le match pour Villa faisaient tous leurs débuts en équipe première.

"Notre expérience de cette situation au cours des deux derniers jours a été effrayante, car nous sommes passés de 100 % de cas négatifs le 1er janvier à 14 cas", a déclaré Christian Purslow, directeur général de Villa, à BT Sport.

"Beaucoup des joueurs de ce soir sont si jeunes que leurs mères et leurs pères les déposeront à Villa Park.

Liverpool a pris l'avantage en début de match grâce à une tête de Mane, mais un magnifique but en solitaire de Barry a permis à Villa d'être à égalité à la mi-temps.

Le milieu de terrain Thiago Alcantara est entré en jeu pour Liverpool au début de la seconde période et son introduction a fait basculer le match en faveur des visiteurs, avec des buts de Georginio Wijnaldum et de Salah, ainsi qu'une autre tête de Mane, qui ont assuré la victoire de l'équipe de Jurgen Klopp.

Mais c'est le but de Barry et son interview d'après-match, au cours de laquelle il n'a pas cessé de sourire, qui résument le dynamisme et la vigueur de la performance de Villa.

"Je pense que l'équipe le méritait aussi pour la façon dont nous nous sommes appliqués pendant la mi-temps, et même la seconde mi-temps", a déclaré à Villa TV un Barry rayonnant, qui a rejoint l'équipe de Birmingham en provenance de Barcelone l'année dernière.

"Quand j'ai marqué, c'était un moment surréaliste. Quand j'ai marqué, c'était un moment surréaliste. Vous pouviez voir tout le soulagement qui émanait de moi et de l'équipe, tout le monde sautait sur les autres.

"C'était le meilleur moment de ma vie et probablement de leur vie aussi".

Après le match, Barry a échangé son maillot avec Fabinho, l'international brésilien de Liverpool, avant que l'adolescent ne regrette de ne pas avoir gardé le maillot dans lequel il avait débuté.

Il a couru après Fabinho, qui a alors rendu à Barry son maillot de Villa - et a laissé le jeune homme de 17 ans conserver le haut du défenseur de Liverpool.

"Les enfants se sont très bien comportés", a déclaré Klopp. "Nous avons eu des problèmes de passes et de mouvements. Nous avons eu des occasions et nous avons tiré directement sur le ballon.

"Nous avons eu des occasions et nous avons tiré directement sur le gardien. C'était un peu rouillé, mais c'était mieux en deuxième mi-temps. Nous avons beaucoup de joueurs qui n'ont pas de rythme".

Le pic de Covid-19

En début de semaine, la Premier League anglaise a annoncé 40 nouveaux cas positifs de Covid-19 parmi les joueurs et le personnel des clubs lors de sa dernière série de tests, soit plus du double par rapport à la semaine précédente.

Dans un communiqué publié mardi, la ligue a indiqué qu'entre le 28 et le 31 décembre, 1 311 joueurs et membres du personnel des clubs ont été soumis à des tests de dépistage du Covid-19, parmi lesquels 28 nouveaux cas positifs ont été recensés.

Du 1er au 3 janvier, 984 joueurs et membres du personnel des clubs ont été soumis à des tests de dépistage du Covid-19, dont 12 se sont révélés positifs.

C'est la première semaine que les joueurs et le personnel des clubs sont testés deux fois par semaine pour le Covid-19.

Depuis mardi, quatre matches de Premier League ont été reportés cette saison en raison de problèmes liés au Covid-19.

La ligue a ajouté qu'elle "continue de faire confiance à ses protocoles COVID-19, pleinement soutenus par le gouvernement, pour permettre aux rencontres de se dérouler comme prévu".

