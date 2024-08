Lothar Matthäus conclut son mandat d'entraîneur en raison des critiques des parents.

Lothar Matthäus, connu pour ses analyses télévisées, a également entraîné l'équipe de jeunes de TSV Grünwald. Cela n'est plus le cas aujourd'hui. Le légendaire footballeur a décidé de démissionner en raison des plaintes incessantes des parents des jeunes joueurs.

En effet, ces parents appelaient régulièrement Matthäus pour critiquer ses méthodes d'entraînement. Ils se plaignaient que leurs enfants ne jouaient pas assez et lui faisaient part de ce qu'ils estimaient être ses erreurs. Cette avalanche de critiques a finalement eu raison de Matthäus, qui a décidé de raccrocher ses crampons dans le secteur jeunesse de TSV Grünwald. Il a annoncé cette décision lors de l'émission "Sky 90 - le débat football" dimanche soir.

Matthäus a expliqué sa décision en déclarant : "Les enfants eux-mêmes causaient moins de problèmes que leurs parents." Il a ajouté : "Je passais toute la journée au téléphone à écouter ce que je faisais de mal. Chaque parent pensait que son enfant ne jouait pas assez. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait faire mieux." Malgré son expérience internationale de 150 matchs et sa victoire en tant que capitaine de l'Allemagne à la Coupe du monde 1990, Matthäus n'était pas à l'abri des critiques.

Selon le journal munichois "tz", Matthäus a également annoncé la fin de sa carrière d'entraîneur. Il a conclu en déclarant : "C'était une période réussie."

Il avait été à la tête d'une équipe qui incluait son propre fils pendant presque deux ans. Au début, il était enthousiaste à l'idée de son rôle, déclarant : "Je veux ce qu'il y a de mieux pour ces garçons, qu'ils s'amusent et potentiellement grandissent en tant que joueurs." Matthäus entraînait les jeunes deux ou trois fois par semaine. Son objectif était d'initier les enfants au sport, en leur apprenant le travail d'équipe et l'acceptation de la défaite.

Sa décision d'entraîner était plus une formalité. "L'année dernière, il y avait un bon entraîneur, mais il a dû démissionner pour des raisons de temps," a expliqué Matthäus. "Comme j'étais déjà là, je me suis dit pourquoi ne pas enfiler les chaussures de l'entraîneur et essayer."

