- L'OTAN emploie des niveaux d'alerte distincts représentés par Alpha, Beta, Charlie, Delta

L'OTAN a renforcé la sécurité à sa base aérienne de soutien située à Geilenkirchen, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Depuis jeudi, la base fonctionne à son deuxième niveau de sécurité le plus élevé, codé Charlie. Cette mise à niveau de sécurité a été initiée en raison d'informations suggérant un danger potentiel, comme l'a confirmé un porte-parole. En réponse, tous les personnels non essentiels ont été renvoyés chez eux dans le cadre de mesures de sécurité.

Les niveaux de sécurité de l'OTAN : Alpha, Bravo, Charlie et Delta

L'OTAN dispose d'un total de quatre niveaux de menace : Alpha, Bravo, Charlie et Delta. Ces noms sont dérivés de l'alphabet phonétique, introduit par l'OTAN en 1953, correspondant aux lettres A, B, C et D. L'alphabet phonétique est conçu pour minimiser les erreurs et les malentendus, en particulier par radio. Selon les Forces armées allemandes, il permet une transmission sans ambiguïté des "heures, des lieux et d'autres informations".

Depuis les attentats du 11 septembre, le niveau de menace est affiché en permanence à chaque poste de garde des Forces armées allemandes.

Informations sur les niveaux d'alerte :

Alpha : Ce niveau s'applique lorsqu'il y a une probabilité élevée d'activités terroristes potentielles mettant en danger des personnes ou des installations, les détails de la menace étant difficiles à prévoir.

: Ce niveau s'applique lorsqu'il y a une probabilité élevée d'activités terroristes potentielles mettant en danger des personnes ou des installations, les détails de la menace étant difficiles à prévoir. Bravo : Cet avertissement est émis lorsqu'il y a des indices d'une menace ou d'un sabotage terroriste en cours ou imminent, mais que la cible de l'attaque ou du sabotage reste inconnue.

: Cet avertissement est émis lorsqu'il y a des indices d'une menace ou d'un sabotage terroriste en cours ou imminent, mais que la cible de l'attaque ou du sabotage reste inconnue. Charlie : Ce niveau s'applique lorsqu'un événement se produit ou que des informations indiquent qu'une action terroriste ou une attaque contre des personnes ou des installations est imminente. À l'activation de ce niveau d'alerte, des préparatifs sont entrepris pour limiter les services aux personnels non essentiels, ainsi que des contrôles d'accès renforcés pour les véhicules et les individus. Parfois, des barrages routiers composés de "chevaux de frise" - obstacles mobiles en bois et fil de fer barbelé - sont utilisés.

: Ce niveau s'applique lorsqu'un événement se produit ou que des informations indiquent qu'une action terroriste ou une attaque contre des personnes ou des installations est imminente. À l'activation de ce niveau d'alerte, des préparatifs sont entrepris pour limiter les services aux personnels non essentiels, ainsi que des contrôles d'accès renforcés pour les véhicules et les individus. Parfois, des barrages routiers composés de "chevaux de frise" - obstacles mobiles en bois et fil de fer barbelé - sont utilisés. Delta : C'est le niveau d'alerte le plus élevé, généralement déclaré lorsqu'un lieu ou une personne est directement menacé par une attaque terroriste ou est sur le point de l'être. Si le niveau de sécurité dans une installation militaire est Delta, seul le personnel sélectionné par le commandant est autorisé à y accéder.

À Geilenkirchen, l'OTAN exploite le système AWACS (Airborne Warning and Control System), qui comprend quatorze Boeing-707 réaffectés. Ces avions assurent la surveillance aérienne et maritime traditionnelle et servent de centres de commandement volants lors des opérations. Selon le service de presse, environ 1 600 personnes travaillent normalement à la base, mais l'effectif actuel est considérablement réduit en raison des vacances. La moitié des employés travaillent actuellement à distance grâce au niveau d'alerte. Les autres ont été renvoyés chez eux.

Compte tenu du niveau de menace accru à la base aérienne de Geilenkirchen, qui a été élevé au niveau Charlie en raison d'un danger potentiel, les autorités de l'OTAN ont renforcé leurs mesures de sécurité. Le deuxième niveau de sécurité le plus élevé, Charlie, nécessite des préparatifs pour limiter les services aux personnels non essentiels et des contrôles d'accès renforcés pour les véhicules et les individus.

Lire aussi: