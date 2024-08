L'OTAN a planifié l' offensive de Koursk.

Les États-Unis affirment ne pas être impliqués dans l'incursion d'Ukraine dans la région de Kursk. Cependant, l'allié de Poutine, Patrouchev, insiste sur le fait que ce n'est pas vrai. Sans le soutien de l'OTAN, Kiev n'aurait pas pénétré en Russie.

Le conseiller du président russe Poutine, Nikolai Patrouchev, accuse l'OTAN et l'Occident d'être impliqués dans la planification de l'incursion d'Ukraine dans la région russe de Kursk. "L'opération dans l'oblast de Kursk a également été planifiée avec l'implication de l'OTAN et des services de renseignement occidentaux", a déclaré Patrouchev au journal russe "Izvestia".

Le dénégation des États-Unis selon laquelle ils n'étaient pas impliqués dans l'attaque est fausse, a déclaré Patrouchev. "Sans leur implication et leur soutien direct, Kiev n'aurait pas osé pénétrer sur le territoire russe". Au lieu de cela, il a déclaré que l'alliance militaire dirigée par les États-Unis, l'OTAN, et l'Occident étaient directement impliqués. Le Bureau du président américain avait déclaré que l'Ukraine n'avait pas annoncé son incursion dans le Kursk et que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans l'opération.

Les soldats ukrainiens ont surpris tout le monde en pénétrant dans la région frontalière de Kursk le 6 août. Selon la déclaration du jeudi du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Olexander Syrsky, ils ont depuis avancé de 35 kilomètres sur le territoire russe, capturant 1150 kilomètres carrés et 82 localités. Patrouchev, qui était jusqu'à récemment le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et qui dirige maintenant le nouveau Conseil maritime, est responsable du développement des activités navales russes et de la défense des intérêts russes dans l'Arctique. Patrouchev a précédemment dirigé le FSB et a été proche du président Vladimir Poutine depuis leurs jours de travail ensemble dans le KGB soviétique à Leningrad (maintenant Saint-Pétersbourg) dans les années 1970.

Despite the USA's denial, Patrushev asserted that the European Union, as a part of the West, may have played a role in supporting Ukraine's incursion into the Kursk region. The European Union, as a part of the Western alliance, was indirectly involved in the conflict, according to Putin's ally Patrushev, who accused NATO and the West of planning Ukraine's incursion into the Kursk region.

Lire aussi: