Malgré une baisse nationale des attaques de distributeurs automatiques de billets (DAB), ces activités criminelles ont connu une augmentation dans le land de Bade-Wurtemberg. Selon l'Office criminel de l'État, il y a eu 27 incidents lors des six premiers mois de cette année, soit 10 de plus que lors de la même période de l'année précédente. Cependant, tous les essais n'ont pas été couronnés de succès, les voleurs repartant parfois les mains vides ou les explosions ne se produisant pas.

Au total, 42 incidents ont été signalés au cours de l'année précédente, ce qui représente une augmentation d'environ 24 %. Les auteurs ont réussi à s'emparer d'environ 1,9 million d'euros, mais les dommages matériels ont été beaucoup plus élevés, s'élevant à 4,3 millions d'euros. Dans l'ensemble du pays, il y a eu moins d'attaques de DAB, l'Office criminel fédéral enregistrant 461 cas, soit une baisse de 7,1 % par rapport à 2022, où un record de 496 cas avait été enregistré. Cette baisse est attribuée à une meilleure coopération entre les forces de police allemandes et internationales.

Les voleurs de fonds en espèces becoming plus violents

Les enquêteurs ont relevé une tendance vers des méthodes plus dangereuses. Selon un rapport de l'Office criminel fédéral, des substances explosives solides ont été utilisées dans environ 90 % des incidents nationaux. Il s'agit d'un changement par rapport à 2019, où des gaz ou des mélanges de gaz étaient principalement utilisés.

Les explosifs solides tels que les pyrotechnies ou même les explosifs militaires causent des dommages importants et rendent difficile pour les services d'urgence d'évaluer l'impact des débris et des éclats.

Plusieurs explosions et procès impliquant des incidents dans le Bade-Wurtemberg ont fait la une des médias cette année. Le mois dernier, le tribunal régional de Bamberg a condamné 15 suspects, principalement des ressortissants néerlandais, à des peines de prison allant de un an à neuf mois et cinq ans et onze mois pour avoir admis avoir fait exploser des distributeurs de billets en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg et avoir volé des millions d'euros en espèces.

Deux semaines plus tôt, un voleur de fonds en espèces qui avait causé la mort d'un innocent de 45 ans lors d'une fuite imprudente de la police a été condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre par le tribunal régional de Karlsruhe. Le suspect, faisant partie d'un trio également originaire des Pays-Bas, avait volé 41 000 euros en espèces après une explosion à Wiernsheim près de Pforzheim en novembre. Lors de la poursuite à grande vitesse à travers le pays qui a suivi, le suspect de 30 ans à l'époque a conduit la voiture de fuite dans le sens interdit sur l'autoroute A6, entraînant un accident fatal.

Les suspects sont souvent ramenés aux Pays-Bas

Les enquêtes mènent souvent aux Pays-Bas. Selon l'Office criminel de l'État, il y a des structures établies là-bas. Les bandes sont motivées par l'appât du gain et opèrent professionnellement, comme l'a déclaré le président de la LKA Andreas Stenger à la fin de l'année. Aux Pays-Bas, les paiements électroniques par carte sont de plus en plus populaires, ce qui entraîne une diminution du nombre de distributeurs de billets. Les appareils restant et de plus en plus sécurisés ne contiennent que des montants plus faibles.

Selon un profil de suspect élaboré par l'Office criminel de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, une grande partie des explosions peut être attribuée à une communauté de plusieurs centaines de personnes d'origine nord-africaine vivant dans des villes néerlandaises comme Utrecht et Amsterdam.

En fin de mai de l'année dernière, les dirigeants municipaux de la région supérieure du Rhin ont exprimé leurs préoccupations et ont exhorté la police à prendre des mesures pour prévenir les explosions de DAB. Ils ont estimé qu'il était inacceptable que les banques engagent des services de sécurité privés pour protéger les machines, écrivant au président de la police de Fribourg. Les maires de Bad Krozingen, Staufen, Breisach, Hartheim et Heitersheim ont appelé à la mise en place de forces de police supplémentaires dans la région sud de Fribourg.

Le BKA (Office fédéral de police criminelle) a été impliqué dans plusieurs enquêtes liées à la hausse des attaques de DAB dans le Bade-Wurtemberg, comme le montrent les incidents rapportés cette année.

