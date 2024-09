- Lors d'une réunion de l'entreprise, la haute direction de VW a plaidé pour le maintien de la stratégie actuelle pour assurer le succès.

Les dirigeants de VW justifient des coupes budgétaires plus strictes lors d'une réunion du personnel à Wolfsburg. "Nous avons environ un à deux ans pour nous remettre sur pied," a déclaré le directeur financier Arno Antlitz à plus de 10 000 travailleurs de VW. "Nous devons tirer parti de ce temps," a-t-il ajouté. "Depuis un certain temps, nous dépensons plus d'argent que nous en gagnons, et cela n'est pas durable !"

VW prévoit de mettre de côté des fonds pour de nouveaux projets grâce à ces économies. "Nous avons urgent besoin de fonds pour de lourdes investissements," a déclaré le responsable de la marque Thomas Schäfer. "Si nous parvenons à réduire de manière durable nos dépenses et à investir dans une gamme de produits sans précédent que nos concurrents et nos clients n'ont jamais vue, alors nous aurons jeté les bases pour que les générations futures continuent de travailler pour Volkswagen en Allemagne."

Les employés ont exprimé leurs préoccupations

La direction a été confrontée à une forte opposition des employés. VW n'a pas fourni de nouveaux éléments sur les stratégies d'économies renforcées présentées lundi lors de l'événement organisé par le conseil d'entreprise. Le principal constructeur automobile d'Europe a annoncé sa décision de renforcer ses mesures d'austérité pour la marque VW principale, compte tenu de la situation dégradée.

La fermeture d'une usine en Allemagne et des licenciements ne sont plus à exclure. Le conseil d'entreprise et IG Metall ont exprimé leur opposition forte, et le Land de Basse-Saxe, qui détient une participation dans VW, a exhorté l'entreprise à éviter la fermeture d'emplacements.

Manque de revenus pour deux sites

En référence aux sites, Antlitz a mis en avant la capacité excédentaire. Actuellement, environ deux millions de véhicules de moins sont vendus annuellement en Europe par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, et cette tendance est peu susceptible de changer. Pour VW, avec une part de marché en Europe d'environ 25 %, cela se traduit par : "Nous manquons de vendre environ 500 000 véhicules, les ventes pour environ deux sites. Et cela n'a rien à voir avec nos produits ou une mauvaise performance des ventes. Le marché n'est simplement plus disponible."

VW n'a toujours pas révélé les potentiels sites qui pourraient être fermés. L'entreprise avait précédemment clarifié que les fermetures d'usines seraient la dernière solution, uniquement si des mesures rapides ne pouvaient être mises en place à la place. VW exploite des usines de voitures à Wolfsburg, Emden, Osnabrück, Hanovre, Zwickau et Dresde, ainsi que des usines de composants à Cassel, Salzgitter, Brunswick et Chemnitz.

VW cherche à affecter une partie des économies des coupes budgétaires à de nouveaux projets. Malgré les coupes budgétaires, le responsable de la marque Thomas Schäfer a insisté sur la nécessité de disposer de fonds importants pour de lourdes investissements.

Le directeur financier d

