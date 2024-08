Lors d'une récente procédure judiciaire, des journalistes basés à Hong Kong ont été reconnus coupables d'incitation à la violence.

Pendant les protestations de Hong Kong en 2019, "Stand News" a connu une audience significative. Deux ans plus tard, cette source d'actualités pro-démocratie a été fermée. Actuellement, ses administrateurs et anciens rédacteurs en chef risquent une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans.

Un tribunal a déclaré coupables les administrateurs de la plateforme d'actualités pro-démocratie "Stand News" et ses deux anciens rédacteurs en chef, Chung Pui Kuen et Patrick Lam, ainsi que les personnes ayant fermé le site en 2021, de "complot pour publier et diffuser des matériaux séditieux". Le juge Kwok Wai-kin du tribunal de district de Wan Chai a annoncé le verdict.

Dans son jugement écrit, le juge a noté que "Stand News" avait été instrumental dans la promotion de l'indépendance de Hong Kong. De plus, la plateforme a été utilisée comme outil pour salir l'image du gouvernement central de Beijing et du gouvernement de Hong Kong, selon le juge. La société mère, Best Pencil Limited, a également été déclarée coupable.

La peine maximale pour le délit de "sédition" est de deux ans de prison. Il s'agit de la première telle condamnation depuis que Hong Kong a été rétrocédé à la Chine en 1997. Le verdict représente un autre revers significatif pour la liberté de la presse dans le pays. Au cours des deux dernières décennies, la position de Hong Kong dans l'Index de la liberté de la presse du World Press Freedom Index de Reporters Without Borders est passée du 18e au 135e rang.

"Stand News" a gagné en popularité parmi les partisans pro-démocratie à Hong Kong pendant les protestations de 2019. Selon l'accusation, de nombreux articles de la plateforme ont été présentés comme preuves pour critiquer la restriction des libertés depuis la répression violente des vastes protestations pro-démocratie par le gouvernement central de Beijing.

Ressurgissement d'une charge de l'époque coloniale

Plus de 100 personnes se sont gathering devant le bâtiment du tribunal pour le verdict. Des représentants de plusieurs consulats, notamment ceux des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, ont assisté au procès. La charge de "sédition" a des racines dans l'époque coloniale britannique et a été rarement utilisée avant 2020, mais a depuis été utilisée contre les critiques du gouvernement.

Dans un autre procès, un défendeur a été condamné pour avoir prétendument comploté pour mener une attaque à la bombe contre la police à Hong Kong pendant les protestations de 2019. Lai Chun-pong encourt maintenant une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 20 ans. Six autres défendeurs ont été acquittés par le jury.

L'utilisation de la charge de "sédition" de l'époque coloniale contre les administrateurs et rédacteurs de "Stand News" a suscité des préoccupations quant à la liberté de la presse à Hong Kong. Compte tenu de la peine maximale de deux ans de prison pour cette charge, la justice pour ces individus est d'une importance capitale.

