Lors d'un vol de Rome à Perth, le compartiment cargo d'un avion Boeing a été percé par des composants de pneus.

Les passagers et le personnel à bord d'un avion Qantas se rendant de Rome à Perth ont enduré un voyage imprévu de 16 heures avec une aile endommagée. La compagnie aérienne australienne reveals que cela s'est produit le 24 août, en route de Rome à la côte ouest de l'Australie.

Les enquêtes ont révélé qu'au cours du décollage du Boeing 787 Dreamliner, une pièce d'un des pneus s'est détachée, causant des dommages à la partie inférieure de l'aile droite.

Ce n'est qu'après un voyage de 16 heures et l'atterrissage à Perth que l'équipage a remarqué les dommages au pneu et à l'aile. "Nous sommes désolés pour les désagréments infligés à nos passagers et apprécions leur patience", a commenté un représentant de Qantas.

La pièce de pneu arrachée a entraîné des dommages importants sur la partie inférieure de l'aile droite. En raison des dommages, le vol a connu un voyage prolongé de 16 heures avant de se poser en toute sécurité à Perth.

Lire aussi: