Lors d'un match de pré-saison contre les Chiefs, le joueur des Chicago Bears Douglas Coleman III a été retiré du terrain sur une civière.

En fin de match, Coleman s'est blessé en tentant de plaquer le receveur des Chiefs, Cornell Powell. Il est resté au sol, immobile, tandis que les joueurs des deux équipes s'agenouillaient et que les soigneurs accouraient.

Coleman a finalement été placé sur une civière et transféré sur un chariot médical. Ses coéquipiers et entraîneurs des Bears se sont approchés pour lui apporter leur soutien et leur encouragement.

Le public du Arrowhead Stadium s'est rassemblé pour exprimer sa reconnaissance alors que Coleman était évacué du terrain, donnant une touche émouvante à son départ.

Les Bears ont poursuivi leur série de victoires, battant les Chiefs 34-21 pour terminer la pré-saison avec un bilan parfait de 4-0.

Après le match, l'entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a annoncé que Coleman avait bougé ses membres et avait été transféré à l'hôpital pour des examens supplémentaires.

"Depuis ma position sur le côté Chiefs, j'ai vu qu'il bougeait ses membres. Il nous a même fait un pouce en l'air, ce qui a été encourageant pour notre équipe, mais je n'ai pas plus d'informations pour le moment", a déclaré Eberflus. "Il est actuellement en train de passer des examens à l'hôpital."

CBS a cherché plus d'informations sur l'état de Coleman auprès du staff de gestion des Bears.

Le safety de 26 ans, qui a évité la draft en 2020, a passé les deux dernières saisons à jouer au football professionnel dans la Ligue canadienne de football, plus précisément pour l'équipe de l'Université Texas Tech. Il a signé un contrat futur avec les Bears cette saison.

Après le match, les coéquipiers de Coleman ont partagé leurs moments préférés de sa carrière, mettant souvent en avant sa passion pour divers sports. Malgré sa blessure, l'esprit d'équipe de Coleman est resté élevé, avec des rapports indiquant qu'il regardait la conférence de presse d'après-match depuis l'hôpital.

Lire aussi: