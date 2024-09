Lors du dévoilement de l'iPhone 16, Apple a omis de mentionner ces termes particuliers.

Quoi que vous soyez un fan inconditionnel d'Apple qui a déjà réservé l'iPhone 16 Pro Max à 1 200 $ ou une personne coincée dans des conversations interminables limitées aux groupes de bulles bleues, il est très probable que bientôt, des fonctionnalités AI seront intégrées directement dans votre appareil, y compris votre smartphone.

Malgré le fait que les applications pratiques pour la plupart des produits AI actuels manquent à la fois de signification et de fiabilité, Apple mise sur ces outils AI naissants pour inspirer les utilisateurs à mettre à niveau leurs appareils, ce qui devrait entraîner une augmentation des ventes au cours de l'année prochaine. Cependant, compte tenu des outils AI précédemment présentés par Apple en juin et officiellement lancés cette semaine, il est peut-être judicieux de gérer ses attentes. Même Apple semble avoir certaines réserves, ne mentionnant jamais explicitement la phrase "intelligence artificielle".

Les nouvelles fonctionnalités proposées manquent de la qualité "must-have" qui inciterait quelqu'un à dépenser une somme importante pour un nouvel appareil. Vous pouvez vous attendre à une Siri plus intelligente et plus humaine avec l'iPhone 16, la possibilité de générer des émojis personnalisés en fonction de votre saisie de texte et l'identification de chiens de parc par la caméra pour approximer leurs races.

Cependant, ces fonctionnalités AI sont actuellement classées comme des mises à niveau "sympas à avoir" et non comme la raison déterminante pour laquelle un consommateur déciderait d'investir dans un nouvel appareil.

Malgré l'incertitude concernant la disponibilité des fonctionnalités et les déploiements mondiaux, Gene Munster, associé gérant de Deepwater Asset Management, estime que les consommateurs seront enthousiasmés par ces fonctionnalités AI. Munster pense que les ventes d'iPhone dépasseront les prévisions de Wall Street lors des prochains trimestres.

Bien que l'iPhone 16 relativement décevant devrait tout de même enregistrer de bonnes ventes grâce aux clients qui mettent à niveau leurs anciens téléphones, cela représente tout de même une bonne nouvelle pour Apple. Sa fidélité de marque est en partie responsable de la stratégie d'Apple consistant à intégrer progressivement et de manière transparente l'IA dans ses produits (apprenant de l'incident de l'album U2 de 2014).

Pour cet événement centré sur la présentation du premier iPhone alimenté par l'IA d'Apple, une absence notable s'est fait sentir lors de la présentation de deux heures : les mots "intelligence artificielle". Au lieu de cela, Tim Cook et les autres représentants de l'entreprise ont simplement fait référence à leurs "fonctionnalités intelligentes".

Pour clarifier, "Intelligence d'Apple" est l'IA propriétaire d'Apple. Les dirigeants d'Apple - l'organisation la plus soucieuse de son image dans le monde - sont conscients de quelque chose souvent ignoré dans le monde obsédé par la technologie de Silicon Valley : le grand public se méfie de l'IA.

Bien que les développeurs et les investisseurs parient sur un avenir alimenté par l'IA, les utilisateurs quotidiens que ces gadgets alimentés par l'IA cherchent à attirer ont besoin de plus de conviction. Malgré la frustration croissante des enthousiastes de Wall Street face au manque de retour sur investissement de l'IA, une étude publiée dans le Journal of Hospitality Marketing & Management a révélé que décrire un produit comme "alimenté par l'IA" tendait à réduire l'intention d'achat d'un client.

Les raisons de cela sont évidentes : nos interactions avec les chatbots générés par les robots et les images nous ont rapidement rendu sceptiques quant à leurs sorties mécaniques et souvent incorrectes. Le moment où quelque chose semble peu authentique, nous le qualifions de généré par un robot. Lorsque les discours des politiciens trébuchent, nous nous moquons en disant qu'il a été écrit par ChatGPT.

Apple, toujours soucieux de son image, évite l'étiquette "IA", même si toute sa présentation pour le nouveau iPhone met en avant l'IA.

