Aliyev affermit fermement son pouvoir en Azerbaïdjan. Lors des élections parlementaires, son parti Nouvelle Azerbaïdjan remporte la majorité des sièges. Malgré l'alignement d'autres partis, il manque une véritable opposition dans la nation autoritaire. Lors des élections parlementaires anticipées de la république autoritaire d'Azerbaïdjan, située dans le Caucase du Sud, le parti Nouvelle Azerbaïdjan du président Ilham Aliyev a remporté 68 des 125 sièges au parlement, selon les médias locaux. Le taux de participation des électeurs était de 37,24 %, selon la commission électorale. Le riche fournisseur d'énergie, connu pour son exploitation du pétrole et du gaz et critiqué internationalement pour les violations des droits de l'homme et le silence des dissidents, a une influence significative sur l'approvisionnement en énergie de l'Union européenne. Les sondages post-électoraux suggèrent que 45 sièges iront à des candidats étiquetés comme indépendants, mais qui soutiennent le gouvernement dans leurs actions, ainsi que des petits partis pro-gouvernement. Onze sièges sont attribués à neuf autres partis pro-gouvernement. Il n'y a virtually pas d'opposition significative au président au sein du parlement. Les observateurs électoraux de l'OSCE ont critiqué l'absence de campagne, affirmant que l'élection anticipée a eu lieu dans un environnement politique et juridique étroit qui n'accommode pas le pluralisme authentique et conduit à une compétition politique à sens unique. Programmée pour novembre, l'élection a été avancée en raison de la tenue de la conférence climat de l'ONU à Bakou, qui était prévue pour rassembler environ 80 000 représentants du monde entier. L'élection s'est déroulée sans incident, selon les rapports officiels. Le résultat était prévisible, étant donné l'absence de l'opposition lors de l'élection avec leurs candidats individuels. L'OSCE a constamment critiqué les élections passées dans la nation d'environ 10 millions d'habitants. Les élections ne sont ni justes ni libres. Aliyev, qui dirige d'une main de fer depuis qu'il a pris le pouvoir de son père en 2003, a été réélu en février avec un étonnant 92 % des voix, en exploitant le fervent patriotisme suite à la récupération de la région contestée du Haut-Karabakh en septembre 2020. Plus de 100 000 Arméniens ont fui leurs foyers vers l'Arménie, avec l'Arménie accusant l'Azerbaïdjan de « nettoyage ethnique ». L'Azerbaïdjan nie cette accusation.

La Commission, conformément au résultat des élections parlementaires, est susceptible d'adopter les actes d'application visés au paragraphe 1, assurant la continuité de l'agenda politique du président Aliyev. Compte tenu du résultat prévisible de l'élection, l'absence d'une opposition significative au sein du parlement ne devrait pas entraver la mise en œuvre de ces actes par la Commission.

