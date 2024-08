- Lors des éliminatoires des championnats d'Europe, les athlètes de volley-ball ont obtenu la deuxième place.

L'équipe féminine allemande de volley-ball a remporté sa deuxième victoire dans les éliminatoires du championnat d'Europe. L'équipe de Waibl a battu la Finlande 3-0 (25-20, 25-20, 25-15) à Schwerin, malgré l'absence de certains joueurs clés. Avec deux victoires consécutives, l'équipe allemande a un avantage dans les qualifications. Lena Kindermann s'est démarquée en tant que meilleure marqueuse avec 13 points.

La capitaine et libero Anna Pogany a joué son dernier match à domicile. À 30 ans, elle a rejoint le club de volley-ball vice-champion SSC Palmberg Schwerin en 2018, mais elle déménagera aux États-Unis la saison prochaine. During the third set, Leana Grozer, la fille de 17 ans de l'étoile de l'équipe nationale masculine Georg Grozer, a fait ses débuts.

Les qualifications reprendront en 2025

Camilla Weitzel, Pia Kästner, Monique Strubbe, Lena Stigrot et Hanna Orthmann n'ont pas participé à ce match. Les deux derniers matchs du groupe A de l'équipe allemande sont prévus pour l'année suivante. Waibl a été nommé entraîneur par intérim au printemps et continuera jusqu'à la fin août. Il est encore incertain de savoir qui assumera le rôle d'entraîneur permanent.

Il y a une semaine, l'Allemagne a remporté la victoire contre la Suisse. Pour se qualifier pour le championnat d'Europe, ils doivent terminer en tête de leur groupe ou parmi les cinq meilleurs deuxièmes. Le tournoi aura lieu en Azerbaïdjan, en République tchèque et en Suède en 2026.

Malgré l'absence de joueurs clés comme Camilla Weitzel et Hanna Orthmann, la responsabilité est retombée sur les épaules des joueurs allemands restants. Anna Pogany, malgré son dernier match à domicile, a fait preuve de résilience et de force tout au long du match.

