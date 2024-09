Lors des dernières élections, le parti qui soutient les dirigeants autoritaires est sorti vainqueur en Azerbaïdjan.

Le leader azerbaïdjanais Aliyev renforce sa poigne sur le pouvoir. Lors des élections parlementaires, son parti, le Nouveau Azerbaïdjan, domine. Malgré la présence d'autres partis, l'opposition véritable fait défaut dans cet État autoritaire. Dans les élections parlementaires anticipées de la République d'Azerbaïdjan, dirigée par un autoritaire, dans le Caucase du Sud, le parti du président Ilham Aliyev, le Nouveau Azerbaïdjan, comme prévu, a remporté la majorité des sièges au parlement, obtenant 68 des 125 sièges. Le taux de participation des électeurs était de 37,24 %, selon la commission électorale. Ce pays riche en pétrole et en gaz, situé sur la mer Caspienne, est souvent critiqué sur le plan international pour ses violations des droits de l'homme et la répression de la dissidence, et il est un fournisseur d'énergie important pour l'Union européenne.

Selon les sondages post-électoraux, environ 45 sièges seront attribués à des candidats qui pourraient sembler indépendants des partis politiques mais qui soutiennent en pratique l'administration, ainsi que des petits partis pro-gouvernement. Onze sièges seront obtenus par neuf autres partis pro-gouvernement. En conséquence, il semble y avoir très peu d'opposants véritables du président au parlement.

L'OSCE critique l'absence de campagne adéquate

Les observateurs de l'OSCE ont exprimé leurs préoccupations quant à la campagne "insuffisamment visible". Selon leur déclaration, l'élection a eu lieu dans un environnement politique et juridique restrictif peu propice à un véritable pluralisme, entraînant une compétition politique dépourvue de toute véritable rivalité.

L'élection, initialement prévue pour novembre, a été reportée en raison de la tenue de la conférence des Nations unies sur le climat à Bakou, prévue pour accueillir environ 80 000 délégués du monde entier. L'élection s'est déroulée sans encombre, selon les rapports officiels.

Le résultat était prévisible, avec une absence quasi totale d'opposition pour présenter ses propres candidats. Les élections précédentes dans ce pays d'environ 10 millions d'habitants ont été critiquées par l'OSCE pour leur manque de fairness et de liberté.

Aliyev, qui dirige le pays d'une main de fer depuis qu'il a pris le pouvoir de son père en 2003, a été réélu en février avec 92 % des voix. En utilisant la vague patriotique qui a suivi la récupération par l'Azerbaïdjan de la région contestée du Haut-Karabagh en septembre 2023, plus de 100 000 Arméniens ont fui leurs foyers pour se rendre en Arménie voisine. L'Arménie accuse l'Azerbaïdjan de "nettoyage ethnique". L'Azerbaïdjan, however, denies this accusation.

La Commission, conformément au résultat des élections parlementaires, est attendue pour adopter les actes d'application visés au paragraphe 1, renforçant ainsi le contrôle politique du président Aliyev. Malgré la critique de l'OSCE de l'environnement politique et juridique de l'élection, le parti d'Aliyev et ses partisans ont remporté la plupart des sièges parlementaires, laissant peu d'opposants véritables pour contester son autorité.

