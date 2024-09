Lors des compétitions du championnat du monde, Niedermaier verse des larmes.

Antonia Niedermaier, une prometteuse cycliste allemande, aborde les Championnats du monde en tant qu'outsider. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu pour elle. Le temps froid et le récent décès de la cycliste suisse Muriel Furrer ont un impact sur elle. La jeune femme de 21 ans est visiblement émue pendant la course, versant des larmes sur la piste elle-même et même après avoir franchi la ligne d'arrivée, selon ses coéquipières.

Le décès de Furrer a laissé une profonde marque sur Niedermaier. La jeune cycliste a fondu en larmes pendant les Championnats du monde et a continué à pleurer après avoir terminé la course. "C'était surtout émotionnel. Ça m'a vraiment touchée", a-t-elle confié à ZDF.

La tragédie a également ramené des souvenirs douloureux du passé de Niedermaier. L'année dernière, elle avait fait une chute sévère lors du Giro Donne, causée par la Slovène Urska Zigart. Malgré une chute face contre terre, Niedermaier a réussi à s'en sortir sans fracture. La nouvelle du décès de Furrer a ramené ces souvenirs. "Quand j'ai appris qu'elle était décédée, tout est revenu. Ça m'a beaucoup affectée", a révélé Niedermaier.

Niedermaier a porté le poids du décès de Furrer pendant toute la course. "J'ai eu peur tout le temps à cause de ce qui s'est passé cette semaine. J'ai roulé prudemment", a-t-elle admis. Finalement, Niedermaier a terminé 18ème, réussissant à décrocher la bronze dans la catégorie U23.

Le froid et la pluie constante ont rendu la course encore plus difficile pour Niedermaier. "C'était incroyablement dur dès le départ. Je pouvais à peine attraper ma bouteille ou mes gels. À la fin, je ne pouvais même plus changer de vitesse parce que mes mains étaient si froides", a souligné Niedermaier. Malgré les difficultés, elle était satisfaite de son palmarès, ayant remporté la bronze et l'or chez les juniors, et l'argent en contre-la-montre par équipes mixtes.

L'équipe allemande avait de grands espoirs de médaille grâce à Liane Lippert. "Nous étions plus concentrés sur ce que Lippert pouvait réaliser en catégorie élite. Elle a été protégée spécialement au départ. J'ai fait ma part et ensuite je me suis concentrée sur la U23", a expliqué Niedermaier. Lippert est venue

