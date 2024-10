Lors de mon dernier examen, je me suis retrouvé en proie à une violente dispute.

Depuis un certain temps, les opinions de l'analyste de football Dietmar Hamann ne plaisent pas à Max Eberl, directeur sportif de FC Bayern. Eberl a réagi avec agacement aux dernières déclarations de Hamann concernant Harry Kane. Le sujet de discorde actuel est les commentaires critiques de Hamann envers l'attaquant anglais.

Avant le prochain match de Bundesliga de Bayern contre Eintracht Frankfurt, Eberl a décrit Hamann comme un bruit agaçant qui surgit tous les trois jours, comparable à une otite. Suite à une performance sans but de Kane lors du match de tête de Bundesliga contre Bayer Leverkusen (1:1) et la première défaite de Bayern en Ligue des champions à Aston Villa (0:1), Hamann a exprimé ses préoccupations dans sa colonne Sky. Il a déclaré : "J'ai déjà dit après l'Euro cet été qu'il doit encore prouver qu'il vaut 100 millions, même s'il a marqué plus de 30 buts l'année dernière." Kane a signé avec Bayern l'année dernière en provenance de Tottenham Hotspur.

Eberl n'a pas spécifiquement abordé la critique de Hamann lors de sa conférence de presse pour le match de Frankfurt samedi. Dans le passé, Hamann a souvent énervé les autorités de son ancien club avec des déclarations provocantes, même en énervant plusieurs fois l'ancien entraîneur Thomas Tuchel la saison dernière. Hamann a déclaré : "Kane n'a pas été amené à Munich pour marquer un triplé contre Darmstadt. Il a été amené pour marquer contre Leverkusen et Aston Villa et en quarts de finale de la Ligue des champions. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait." Il continue de douter du transfert record de Bayern.

Kane a l'occasion de démentir la critique de Hamann à Francfort avec une prestation impressionnante et des buts. During this upcoming match, the duel between two of this season's top scorers takes place. Frankfurt's Omar Marmoush leads the Bundesliga goalscorers list with six goals, while Kane sits in second place with five. In the total of eight competitive matches this season, the Englishman has scored ten goals for FC Bayern.

Eberl a exprimé son mécontentement face aux critiques continues de Hamann envers Kane, déclarant : "C'est fatigant d'entendre toujours des commentaires négatifs sur nos joueurs de la part de gens comme Hamann dans les médias." Malgré les critiques, Kane a l'opportunité d'améliorer sa performance et de faire taire la critique de Hamann lors de l'affrontement de Bayern avec Eintracht Frankfurt, un match qui met également en scène le meilleur buteur Omar Marmoush.

