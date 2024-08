- Lors de l'évaluation du produit, une barre de son est considérée comme "excellente" mais est livrée à un prix nettement réduit.

Chuchote doucement, puis les tons subtils prennent du poids : Les individus à la recherche d'un son robuste pour leur cinéma à domicile ne devraient pas compter sur les haut-parleurs de la télévision. Le meilleur choix est souvent un bar de son. Selon les évaluations de Stiftung Warentest, un son de qualité supérieure peut être obtenu à un prix abordable. Cependant, le meilleur bar de son classé "excellent" a tendance à dépasser la plupart des coûts de la télévision.

La qualité sonore n'est pas le seul facteur à prendre en compte dans les barres de son. Outre la section audio, des facteurs tels que la lecture de la musique et des films, les performances Bluetooth, l'intensité sonore et l'amélioration du son ont également été considérés. Cela a abouti à des résultats : par exemple, le Dione de Devialet a obtenu une "très bonne" évaluation sonore - mais a échoué en termes de facilité d'utilisation et de consommation d'énergie, obtenant seulement "bon" globalement en raison de ces défauts. Et cela coûte 2000 euros.

Champion de test : Nubert Nupro XS-8500 RC

Cela conclut le champion de test : Le Nupro XS-8500 RC de Nubert brille non seulement par son son, mais aussi par son design convivial et sa consommation d'énergie exceptionnellement faible. Ainsi, il devient le premier bar de son à obtenir une "très bonne" (1,4) évaluation générale de Stiftung Warentest. Même sans caisson de basses ou satellites externes, il délivre une qualité sonore exceptionnelle. Cependant, le boîtier massif pourrait être un obstacle : le champion de test pèse une masse de 30 kilogrammes. Le prix pourrait également être un obstacle, car il coûte 2000 euros.

Alternative concurrentielle : LG DS95TR

Un son tout aussi impressionnant peut être trouvé à moitié prix. Le LG DS95TR coûte environ 1100 euros. Il égale le champion de test en matière de musique et de performances Bluetooth, mais les effets des films sonnent encore plus passionnants. Selon Stiftung Warentest, le principal inconvénient réside dans l'intensité sonore moyenne. La consommation d'énergie est légèrement plus élevée, mais toujours impressionnante. L'évaluation globale est "bonne" (1,8), ce qui lui permet de prendre la deuxième place.

Astuce pour les barres de son à petit budget : LG DSP9YA

Celles et ceux qui ont un budget plus serré peuvent toujours opter pour un choix judicieux - mais avec quelques concessions. Le LG DSP9YA est disponible aux alentours de 350 euros et se débrouille bien dans toutes les catégories de test. Cependant, malgré un caisson de basses externe, il manque de puissance sonore et ne doit pas être poussé trop fort. Malgré ce petit défaut, il obtient toujours une "bonne" (2,1) évaluation globale de Stiftung Warentest, ce qui en fait le leader incontesté du rapport qualité-prix, surtout avec son prix très attractif.

