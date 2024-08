- Lors de l'épreuve Ironman tenue à Francfort, la victoire à domicile échappe à Patrick Lange.

Double vainqueur à Hawaï, Patrick Lange, a de nouveau échoué à remporter le championnat d'Europe d'Ironman à Francfort. Le triathlète de 37 ans originaire de Bad Wildungen a connu des difficultés, notamment lors du début de la course à pied le long du Main. Agacé, Lange a eu une altercation avec un spectateur qui l'a rabaissé. Après avoir repris le dessus, il a finalement terminé huitième sur la ligne d'arrivée à la Römerberg.

Lange a exprimé sa frustration sur Hessian Radio, en ciblant principalement la natation : "C'était juste vraiment, incroyablement mauvais."

Le Norvégien Kristian Blummenfelt a remporté la course en longue distance en 7 heures, 27 minutes et 21 secondes, malgré avoir vomi lors du marathon final. Le Britannique Kieran Lindars a terminé deuxième, suivi de près par le champion olympique de Tokyo 2021, et l'Italien Gregory Barnaby a terminé troisième. Jonas Hoffmann de Münster a obtenu la meilleure place allemande, terminant sixième.

Douleurs au dos pour Lange

Lange a dû renoncer à participer à la classique de Roth en juillet après avoir reçu un coup de pied dans les côtes lors du départ de la natation. Malgré son absence de victoire à domicile à Francfort, il conserve de bonnes perspectives pour une place aux Championnats du monde en octobre à Hawaï.

Après les 3,86 kilomètres de natation dans le Langener Waldsee, Lange était à plus de quatre minutes des leaders. L'écart s'est légèrement élargi pendant le parcours cycliste de 180,2 kilomètres à travers Francfort et la région de Wetterau.

