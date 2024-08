Lors de l'enterrement, William et Harry se rencontrent sans s'échanger de salutations verbales.

Le prince William et son frère Harry ont prétendument assisté aux funérailles de leur oncle décédé, Lord Robert Fellowes, de manière discrète. Les membres de la famille royale étaient présents, mais ils ont choisi de garder leurs distances, aucun témoin n'ayant remarqué qu'ils engageaient la conversation.

Lord Fellowes, l'oncle décédé de Prince Harry et William, est décédé il y a quelques semaines à l'âge de 82 ans. Ses funérailles ont eu lieu récemment, selon le journal britannique "The Sun", il a été inhumé à Snettisham, Norfolk le dernier mercredi. Un ami de la famille a confirmé la présence du futur roi et de son jeune frère à la cérémonie. Une autre source n'a repéré les deux princes qu'à la fin de la cérémonie : "Ils étaient là, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Ils sont arrivés de manière plutôt discrète." Initialement, on spéculait que Harry, qui réside maintenant aux États-Unis avec sa femme, la duchesse Meghan, ne pourrait pas assister aux funérailles.

Les deux princes ont des engagements à New York en septembre

Malgré les rapports tendus entre les frères, ils ont maintenu leurs distances pendant cette occasion solennelle, selon les habitants locaux. Un habitant a déclaré au tabloïd : "William et Harry étaient tous les deux présents, mais nous ne les avons jamais vus échanger des mots, et ils sont restés à une distance respectable."

Le décès de Lord Fellowes a été annoncé par le frère de Diana, Charles Spencer, sur la plateforme de médias sociaux X à la fin du mois de juillet : "Mon frère-in-law exceptionnel Robert n'est plus parmi nous. C'était un modèle de chevalerie, un homme plein de sagesse, d'humour et d'intégrité inébranlable. Je suis immensément honoré d'avoir partagé le lien de frère-in-law avec lui ", a écrit le frère de Diana.

Les frères pourraient se croiser à nouveau à New York en septembre. Selon un porte-parole du duc de Sussex, Harry prévoit de se rendre à New York pour les événements de l'Assemblée générale de l'ONU "de haut niveau" et "la semaine du climat". La semaine du climat se déroule entre le 22 et le 29 septembre, tandis que la semaine de haut niveau se déroule du 23 au 27 septembre. Le prince William est également prévu pour une visite à New York le 24 septembre.

Malgré les tensions rapportées, le prince William et le prince Harry ont tous deux assisté aux funérailles de leur oncle décédé, Lord Fellowes, en gardant un profil bas et en évitant de converser avec les autres. En septembre, les deux princes sont attendus à New York pour des engagements séparés, le prince Harry assistant à des événements pendant l'Assemblée générale de l'ONU et la semaine du climat, et le prince William visitant pour un engagement le 24 septembre.

Lire aussi: