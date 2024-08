Lors de l'audience suivante, le juge décide de ne pas rejeter les accusations d'homicide contre Karen Read après un jury suspendu en juillet.

Une femme est accusée d'avoir percuté John O'Keefe avec son SUV pendant une tempête de neige en janvier 2022, puis de l'avoir abandonné à une mort certaine. Son procès, qui a duré deux mois, s'est conclu en juillet avec un jury qui n'a pas pu parvenir à un verdict, entraînant la déclaration d'un procès inachevé au cinquième jour de délibérations par le juge.

La décision du juge honoraire Beverly Cannone, communiquée un vendredi, rend le dossier prêt pour un nouveau procès qui débutera le 27 janvier prochain.

La défense a présenté des preuves suggérant que quatre jurés avaient unanimement déclaré l'accusée non coupable des chefs d'accusation d'homicide involontaire et d'abandon suite à un accident mortel, mais étaient bloqués sur le chef d'accusation de homicide involontaire. Ils ont soutenu qu'un nouveau procès pour ces deux chefs d'accusation constituait une double peine illégale. Ils ont également révélé qu'un juré avait affirmé que personne ne croyait que l'accusée avait intentionnellement percuté O'Keefe ou même perçu l'incident comme une collision intentionnelle.

Cependant, le juge a répliqué que le jury n'avait jamais communiqué son verdict à la cour pendant les délibérations. "Given the absence of a verdict announced in open court, retrial of the defendant does not contravene the double jeopardy principle."

Quelques jours plus tôt, l'avocat de l'accusée, Marty Weinberg, avait demandé à Cannone d'explorer différentes options pour étayer l'acquittement du jury sur les deux chefs d'accusation mentionnés.

Weinberg a proposé de questionner le jury anonymement pour savoir s'ils avaient rendu un verdict sur les trois chefs d'accusation ou s'ils étaient simplement bloqués sur le chef d'accusation de homicide involontaire restant. Alternativement, il a suggéré que les jurés signent des affidavits confidentiels affirmant qu'ils avaient unanimement innocenté l'accusée des premier et troisième chefs d'accusation.

Le ministère public a condamné la proposition de la défense de dismiss charges of second-degree murder and abandonment following a deadly accident as an unsubstantiated, sensationalist post-trial claim stemming from hearsay, speculation, and inappropriate reliance upon the substance of the jury's deliberations.

L'assistant du procureur, Adam Lally, a passionnément exhorté Cannone à rejeter la motion de la défense lors de l'audience, en argumentant que le jury n'avait jamais indiqué avoir rendu un verdict sur l'un des chefs d'accusation, avait des instructions explicites sur la manière de rendre un verdict, et que la défense avait eu amplement

