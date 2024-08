- Lors de la première à Londres, en mettant l'accent sur le style de Saint Laurent

Zoe Kravitz, âgée de 35 ans, trouve du réconfort auprès de ses proches tout en promouvant son premier film en tant que réalisatrice, "Blink Twice". Lors de la présentation à Londres de ce suspense haletant, son père, Lenny Kravitz (60 ans), était à ses côtés sur le tapis rouge. Le duo a enchanté les photographes, rayonnant de style dans des tenues coordonnées de Saint Laurent.

Les jumeaux Saint Laurent

Au cœur de la métropole britannique, Zoe Kravitz a opté pour une combinaison captivante composée d'un top rouge audacieux et d'une maxi-jupe fluide, subtilement cintrée à la taille. Sa coiffure lisse présentait un chignon strict avec une raie centrale, tandis que son charme émanait sous l'influence d'un maquillage minimal qui mettait en valeur ses lèvres et ses sourcils.

À ses côtés se tenait son père, Lenny Kravitz, qui arborait également une création Saint Laurent. Lors de la première, le musicien a opté pour un élégant costume double-breasté de couleur pierre, mettant en valeur sa silhouette tonique sous la veste. Sa tenue était complétée par des chaussures blanches et une paire de lunettes de soleil foncées.

During the film premiere, Zoe Kravitz received support from her fiancé, Channing Tatum (44), who portrays the lead character, wealthy tech entrepreneur Slater King, in the movie. At the London showing, Tatum opted for a classic black suit, complete with a white shirt and black tie.

His style bore resemblance to his August ensemble on the Los Angeles red carpet, where he and Kravitz made their first joint appearance.

Engagés depuis 2023

En juillet, le couple a été photographié ensemble après la première à New York de "Fly Me to the Moon", mettant en vedette Tatum. Leur démonstration d'affection en public a été mise en avant par le magazine "People", alors qu'ils marchaient main dans la main avant le cinéma. Ils sont ensemble depuis plus de deux ans et se sont fiancés en 2023.

Zoe Kravitz et son partenaire aimant, Channing Tatum, ont tous deux connu la vie conjugale. Tatum était marié à l'actrice Jenna Dewan (43 ans) de 2009 à 2019, partageant une fille, Everly (10 ans), avec elle. Kravitz, quant à elle, était mariée à l'acteur Karl Glusman (36 ans) de 2019 à 2021.

"Je ne vais pas mentir" a confessé Zoe Kravitz en partageant des histoires de son parcours pour amener "Blink Twice" à la vie, sa voix remplie de gratitude et de joie face au soutien de ses proches.

Lors de la séance de questions-réponses après le film, Lenny Kravitz a ajouté : "Je ne vais pas mentir", révélant avec fierté la puissante histoire que sa fille avait apportée sur grand écran.

