Lors de la congrégation hebdomadaire, l'ayatollah Khamenei exprime des critiques intenses dirigées contre Israël.

Pour la première fois en cinq ans, l'Ayatollah Khamenei dirige la prière du vendredi à Téhéran. Dans son discours, il justifie la confrontation d'Iran contre son ennemi juré, Israël. Entre-temps, le ministre des Affaires étrangères d'Iran se rend au Liban.

Dans son sermon du vendredi à la capitale de Téhéran, l'Ayatollah Ali Khamenei, qui détient le pouvoir suprême dans toutes les décisions stratégiques de la République islamique selon la constitution, a défendu la frappe de missile contre Israël et encouragé ses alliés dans la région. "L'action courageuse de nos forces (...) était un acte entièrement légitime et justifié. Nous n'hésitons pas à accomplir notre devoir et n'agissons pas impulsivement", a déclaré le leader. Il a qualifié l'attaque de "retaliation minimale" pour les actions d'Israël. L'attaque était symbolisée par un fusil de sniper placé à côté du podium, représentant l'esprit combatif.

Khamenei, 85 ans, a également proféré des menaces contre Israël. "Chaque frappe contre le régime sioniste (Israël) est un service rendu à l'humanité tout entière", a-t-il déclaré. Il a décrit Israël comme un outil des Américains, le qualifiant de "racine, artificiel, instable et soutenu par les États-Unis". Les alliés d'Iran, y compris Hamas et Hezbollah, ne "céderont pas" devant Israël et "sortiront vainqueurs", a prédit Khamenei. Il a insisté sur le fait que l'existence d'Israël était "de courte durée".

Les croyants ont brandi des portraits de Hassan Nasrallah, leader de Hezbollah et d'autres figures clés de l'"axe de la Résistance" dirigé par l'Iran, qui ont récemment disparu. Cela inclut Hamas, Hezbollah et la milice yéménite des Houthis.

L'Iran cherche à paralyser l'infrastructure d'Israël en cas de guerre

Alors que le ministre des Affaires étrangères d'Iran, Abbas Araghchi, se rend au Liban pour des discussions pendant les tensions militaires, l'Iran cherche à exprimer sa solidarité avec le peuple libanais, comme l'a expliqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ismail Baghai. Cependant, les observateurs spéculent que le principal objectif de la visite à Beyrouth était de discuter de la succession du leader de Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a été tué dans une frappe aérienne israélienne. L'Iran est l'allié le plus proche de Hezbollah, et la milice a été affaiblie suite à la mort de son leader.

Araghchi a réitéré les menaces contre Israël lors d'une conférence de presse. "Nous ne reculerons pas", a-t-il affirmé. "Si Israël poursuit ses actions contre l'Iran, notre réponse sera plus sévère." Il a ajouté : "Notre réaction sera mesurée et réfléchie." Accompagné de mesures de sécurité élevées, Araghchi a été escorté par les forces armées libanaises.

Si la guerre éclate entre l'Iran et Israël, les Gardiens de la Révolution prévoient de cibler l'infrastructure. Ali Fadawi, deputy

