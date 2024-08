Lors de la cérémonie de retrait du maillot de Maya Moore, les Lynx du Minnesota ont triomphé de Caitlin Clark et de l'Indiana Fever.

Malgré les 23 points exceptionnels de Caitlin Clark, les Lynx ont réussi à contenir l'Indiana Fever, s'imposant 90-80. Cette victoire marque leur sixième victoire consécutive et garantit une place en playoffs pour l'équipe.

Après le match, les Lynx ont rendu hommage au numéro 23 de Moore en hissant son maillot au plafond du Target Center, au grand plaisir des spectateurs.

Draftée en tant que première choix par les Lynx lors de la draft WNBA 2011, Moore a passé huit saisons avec l'équipe du Minnesota, les menant à quatre titres de championne et remportant le titre de MVP en 2014.

Les réalisations de Moore en dehors du terrain sont tout aussi remarquables. Elle a joué un rôle clé dans la libération de Jonathan Irons, un homme qui avait été injustement emprisonné pendant 22 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. Les deux se sont mariés en 2020 et ont ensuite accueilli leur fils, Jonathan Jr.

En annonçant sa retraite de la WNBA en 2023, Moore était entourée de sa famille, de ses amis, de ses anciennes coéquipières et de ses entraîneurs. Parlant émotionnellement lors de la cérémonie, elle a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui l'avaient soutenue et influencée dans sa vie.

"Ma vie est un témoignage de ce qui se passe lorsque l'on aime bien une petite fille", a déclaré Moore, la gorge serrée en regardant son banner être hissé. "Il n'y a pas moyen de witnesser cela sans amour. Des individus innombrables ont façonné ma vie, me montrant l'essence de la vie et de la joie. J'ai été une bénéficiaire chanceuse de l'amour et de la joie, et je m'efforce de apporter cette sentiment chaque jour."

Moore a déclaré que la présence d'Irons à la cérémonie était rien de moins qu'un miracle.

"Pendant des années, tu m'as regardée sur ton écran de 13 pouces, avec peu d'opportunités d'interagir", a déclaré Moore en s'adressant à Irons. "Maintenant, tu es là, en train de vivre tout ça dans son intégralité."

En pointant vers son banner, Moore a exprimé : "Quel honneur cela est. Je vous aime tous tant", suscitant une ovation debout de la foule.

Entre-temps, Caitlin Clark, âgée de 22 ans, a célébré sa propre victoire lors du premier quart du match.

Avec sa mentor Moore qui l'encourageait, Clark a dépassé le cap des 500 points en seulement 29 matchs.

Avant le match du samedi, Clark a exprimé sa reconnaissance envers Moore, la décrivant comme "la personne" qui avait influencé de manière significative sa carrière de basket-ball.

"Elle était la personne pour moi quand j'étais jeune", a partagé Clark avec les reporters. "Le type de personne que l'on souhaite que notre jeune fille admire. C'est incroyable que je puisse jouer dans ce stade. J'y ai joué à l'université, et maintenant, en tant que professionnelle. D'une certaine manière, cela semble être un cercle qui se referme. Mais Maya (Moore) était

