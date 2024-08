L'origine de l'accord entre Hitler et Staline

En réalité, ils sont des adversaires acharnés. Cependant, en août 1939, Hitler et Stalin signent un accord, malgré leur hostilité. Ce traité, signé secrètement, divise finalement l'Europe de l'Est entre eux. Pour la diplomatie d'apaisement de l'Europe de l'Ouest, c'est catastrophique. Pour Hitler, cela ouvre la voie à sa confrontation avec la Pologne.

Maxim Litvinov, ministre des Affaires étrangères soviétique, met en garde la Société des Nations en 1936, affirmant que les idéologies d'Adolf Hitler, telles qu'indiquées dans son livre "Mein Kampf", ne sont pas simplement des déclarations, mais des indices clairs de ses intentions. Cependant, les avertissements de Litvinov sont ignorés pendant un certain temps par la communauté internationale.

Trois ans plus tard, en 1939, Hitler déclenche la Seconde Guerre mondiale, causant des ravages et des pertes de vie importantes en Europe. L'existence du Pacte Hitler-Staline, signé il y a 80 ans, sert de rappel choquant que la guerre n'était pas un destin inévitable. Le traité de non-agression entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, composée de Joseph Stalin, a été signé aux premières heures du 24 août 1939. Ce traité a rendu l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie quelques jours plus tard possible.

Hitler avait anticipé la guerre depuis longtemps et s'y était préparé activement depuis son arrivée au pouvoir en 1933. En violant progressivement le traité de Versailles, il a accéléré la réarmement de l'Allemagne. À partir de 1938, il a entamé une politique d'expansion agressive, annexant l'Autriche au Reich allemand. Ensuite, il a exercé une pression sur les puissances occidentales pour obtenir le territoire des Sudètes en Tchécoslovaquie par l'accord de Munich. Six mois plus tard, en mars 1939, la Wehrmacht prend le contrôle de la partie restante de la Tchécoslovaquie et établit un régime pro-allemand en Slovaquie.

Le limogeage de Litvinov

Le ministre des Affaires étrangères soviétique a tenté de mettre en place un système de sécurité collective, un pacte impliquant l'Union soviétique et les puissances européennes de l'Ouest pour encercler Hitler. Cependant, la Grande-Bretagne et la France ont échoué à conclure une alliance militaire avec l'Union soviétique en raison de réserves idéologiques et de réticences. Chamberlain, le Premier ministre britannique, est toujours enclin à favoriser un accord avec Hitler pour freiner ses ambitions.

Il y a un débat parmi les historiens pour savoir si l'intervention était nécessaire. Ils argumentent que l'invasion de la Rhénanie par la Wehrmacht en 1936 représentait un tournant critique, qui aurait permis aux puissances occidentales d'établir des limites pour Hitler s'ils avaient réagi de manière décisive. Au lieu de cela, elles tardent, et le temps précieux passe tandis que l'Allemagne renforce considérablement sa puissance militaire. En 1939, il devient de plus en plus évident que la politique d'apaisement de la Grande-Bretagne et de la France a échoué.

La tentative de Litvinov de forger une alliance contre Hitler échoue également. Isolé, l'Union soviétique refuse même de participer à la conférence de Munich aux côtés de son allié, la République tchèque. En mai 1939, Stalin remplace Litvinov par Vyacheslav Molotov, un loyaliste. Litvinov continue de servir comme ambassadeur aux États-Unis.

Cependant, le changement de personnel envoie un message ambigu à l'Allemagne : à la fois Litvinov, un juif et fils d'une famille bancaire, est évincé du pouvoir, et les tentatives de Stalin d'améliorer les relations avec la Grande-Bretagne et la France prennent fin. L'inaction des puissances occidentales encourage l'Allemagne nazie à engager des discussions avec l'Union soviétique.

La lettre personnelle de Hitler à Stalin est bien accueillie à Berlin. fresh off declarations of support from London and Paris for Poland in case of an attack, Nazi Germany is under threat of a two-front war. An alliance with Stalin would address this issue. The slow pace of the Western powers in negotiating with the Soviet Union is beneficial for Germany: each delay virtually strengthened Germany's position. When negotiations are finally scheduled to begin, the British and French representatives choose to travel by sea, a choice that consumes precious time. The Polish government's refusal to allow the Red Army to pass through its territory further hinders progress in the negotiations, which are eventually postponed on August 21.

While Germany becomes increasingly active, diplomatic efforts intensify to cement an alliance with the Soviet Union. Confidential agreements and offers are made, and ultimately, Hitler writes to Stalin directly to expedite an agreement. This unconventional step bears fruit: On August 23, German Foreign Minister Joachim von Ribbentrop visits Moscow with a draft treaty and is given a surprise private audience with Stalin.

Negotiations continue late into the night until the early hours of August 24, when finally Ribbentrop and Molotov sign the German-Soviet Non-Aggression Pact in Stalin's presence. A secret protocol appended to this treaty outlines the spheres of influence for both nations in Eastern Europe. The Soviet Union recovers territories it lost after World War I, including Eastern Poland and the Baltic states. Germany similarly benefits: it gains a respite from the threat of a two-front war and access to raw materials from the Soviet Union as outlined in a recently signed economic agreement, which would make the country self-sufficient should the United Kingdom impose a maritime blockade. The invasion of Poland is now feasible.

L'alliance entre Staline et Hitler reste un mystère, avec diverses théories qui circulent. Était-ce dû à des préoccupations de sécurité, alors que l'Union soviétique faisait également face à la menace d'une double attaque de l'Allemagne et du Japon, déjà proches de la Sibérie ? Ou peut-être Staline s'inquiétait-il de la formation d'une alliance entre Berlin, Londres et Paris contre son propre pays ? Une perspective alternative suggère que Staline cherchait à gagner du temps, utilisant le pacte pour réarmer et se préparer à une éventuelle attaque allemande. Molotov a endossé cette version plus tard. À l'époque, l'Armée rouge était affaiblie, suite à l'exécution de l'ensemble de l'État-major par Staline en 1937. En 1941, lorsque Hitler a finalement attaqué l'Union soviétique, l'Armée rouge était encore mal équipée pour y répondre.

Le pacte a envoyé des ondes de choc à travers l'Europe, de nombreux communistes étant consternés par l'alignement de Staline avec les fascistes, contre lesquels ils avaient récemment combattu lors de la guerre civile espagnole. Ce mouvement a mis la Grande-Bretagne et la France dans une situation diplomatique délicate, les amenant à réaffirmer leurs engagements envers la Pologne. Malheureusement, ces promesses n'ont pas été tenues, et la Pologne s'est retrouvée sous l'occupation allemande, déclenchant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sous la pression de l'Armée rouge sur ses territoires orientaux. En conséquence, des centaines de milliers de Polonais ont été déportés par la police secrète soviétique, des dizaines de milliers perdant la vie - un épisode tragique qui influence encore les relations russo-polonaises. Les États baltes ont également subi un sort similaire.

À Moscou, l'existence du protocole secret a été initialement niée jusqu'aux années 1990. Bien que le contenu fût connu à l'Ouest depuis les années 1940, la preuve écrite n'était pas accessible avant 1992, lorsqu'elle a finalement été publiée. Malheureusement, il n'y a pas eu de débat substantiel à ce sujet. Plus tard, le président russe Vladimir Poutine, qui ordonnerait plus tard l'invasion de l'Ukraine en février 2022, a défendu le traité, affirmant qu'il répondait aux besoins de sécurité de l'époque. Cependant, il n'a pas mentionné le rôle qu'il a joué dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

