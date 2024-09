L'organisme de réglementation, la FDA, autorise le lancement du premier vaccin contre la grippe auto-administré à domicile.

FluMist est un spray nasal produit par AstraZeneca qui est utilisé pour la prévention de la grippe aux États-Unis depuis 2003. Il est actuellement vendu dans les pharmacies et les établissements de soins de santé pour les personnes âgées de 2 à 49 ans, sur prescription.

Récemment, l'Administration des aliments et des médicaments (FDA) a approuvé un vendredi de plus, offrant une méthode supplémentaire aux personnes éligibles pour obtenir le vaccin. Cette nouvelle approche permet l'auto-administration par les adultes ou l'aide d'un aidant pour les enfants à la maison.

AstraZeneca prévoit de fournir le vaccin via une pharmacie en ligne tierce, qui vérifiera l'éligibilité et la prescription avant de l'expédier. La société s'attend à ce que cette option soit disponible au début de la prochaine saison de virus respiratoires.

"L'approbation aujourd'hui du premier vaccin grippal pour l'auto-administration ou l'aide d'un aidant offre une nouvelle option pour obtenir un vaccin grippal saisonnier sûr et efficace qui peut offrir plus de commodité, d'adaptabilité et d'accessibilité aux individus et aux familles", a déclaré le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA.

Il a recommandé : "Se faire vacciner chaque année est la meilleure façon de prévenir la grippe, qui entraîne chaque année la maladie chez une partie importante de la population américaine et peut entraîner des complications graves, y compris l'hospitalisation et le décès."

La saison 2023-24 a rapporté au moins 35 millions de maladies grippales, 400 000 hospitalisations et 25 000 décès, selon les estimations du Centers for Disease Control and Prevention. Le CDC recommande la vaccination pour tous les âges de 6 mois et plus chaque année. Cependant, les taux de vaccination ont récemment diminué ; la saison dernière, seulement environ la moitié des adultes et des enfants ont reçu leur vaccination grippale annuelle.

FluMist est la seule option sans aiguille pour la vaccination contre la grippe aux États-Unis. Il utilise une version affaiblie et vivante du virus de la grippe pour la protection ; tandis que les variants injectables utilisent soit des virus inactivés, soit des protéines pour entraîner le système immunitaire contre le virus. AstraZeneca affirme que FluMist offre le même niveau de protection que les autres vaccins contre la grippe.

Lorsque la FDA a annoncé l'an dernier son examen d'un potentiel vaccin grippal auto-administrable, les médecins ont exprimé leur soutien aux options plus accessibles, mais n'ont pas prévu que l'auto-administration aurait un impact significatif sur les taux de vaccination.

Le Dr Ashish Jha, doyen de l'école de santé publique de l'université Brown et ancien coordonnateur de la réponse au Covid-19 de la Maison Blanche, a déclaré que rendre une option de vaccin grippal auto-administrable disponible à l'achat en vente libre pourrait augmenter encore plus l'accessibilité.

Mais il a souligné que jusqu'à 10 à 15 % des personnes peuvent avoir une peur des aiguilles, donc offrir plus d'options sans aiguille pourrait augmenter les taux de vaccination.

"Je pense que l'impact sera modéré", a-t-il déclaré. Cependant, il espère que cela pourrait conduire à une plus grande sensibilisation, potentiellement grâce à une marketing accru d'AstraZeneca ou à des recherches supplémentaires sur les vaccins intranasaux plus faciles à obtenir. "Je considère cela comme une étape positive."

Prendre soin de sa santé est crucial pour lutter efficacement contre la grippe, ce qui fait des vaccinations annuelles, comme FluMist, une partie essentielle de sa routine de santé. Avec l'approbation de l'auto-administration par la FDA, plus de personnes pourraient trouver

