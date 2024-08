L'organisme de réglementation fédéral approuve les vaccins Covid-19 révisés de Moderna et de ses partenaires Pfizer/BioNTech.

Moderna et Pfizer ont annoncé que leurs vaccins contre le Covid-19 seront prochainement disponibles dans les pharmacies et les cliniques. En juin, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a suggéré que les personnes âgées de 6 mois et plus devraient recevoir à la fois un nouveau rappel contre le Covid-19 et un vaccin contre la grippe cette année.

La quantité du virus SARS-CoV-2, responsable du Covid-19, mesurée dans les eaux usées, a atteint des niveaux "très élevés" dans tout le pays, selon les informations du CDC, signalant le pic estival le plus élevé aux États-Unis depuis juillet 2022. La surveillance de la charge virale du virus dans les eaux usées peut fournir des informations sur sa prévalence alors que les tests et autres méthodes de surveillance ont diminué. De plus, les indicateurs de formes graves de la maladie, telles que les taux d'hospitalisation et de mortalité, ont augmenté, selon le CDC, bien qu'ils soient loin des niveaux enregistrés Previously.

Le strain dominant aux États-Unis actuellement est KP.3.1.1, selon les données du CDC, estimé à 37 % des cas au cours des deux dernières semaines. Sa prévalence a triplé par rapport à il y a un mois. KP.3.1.1 et KP.2, tous deux compris dans les vaccins à ARNm mis à jour, sont des dérivés de JN.1, la cible du vaccin Novavax. Tous sont des versions de la variante Omicron.

