Manifestations à la Terminal Aéronautique - L'organisme de réglementation, BER, engage un procès contre Last Generation, pour obtenir une indemnisation.

L'aéroport de Berlin-Brandebourg engage des poursuites judiciaires contre des membres de "The Last Generation" pour obtenir une indemnisation. Un représentant de l'aéroport a déclaré : "Suite à une action perturbatrice menée par des membres de 'The Last Generation' en novembre 2022, l'autorité aéroportuaire réclame des dommages à six individus liés au groupe." Le procès-verbal a été déposé auprès du tribunal régional de Cottbus.

Le tribunal régional n'a pas encore authentifié le procès-verbal. Une réponse à la procédure est toujours attendue. Selon BER, le montant total réclamé s'élève à environ 33 000 euros. Ce montant couvre uniquement les frais engagés par l'aéroport en raison de la reprise des opérations de vol et des recettes perdues dues aux vols annulés, a souligné le porte-parole. Il a notamment cité les travaux de réparation de la clôture de l'aéroport, le déploiement du service de pompiers de l'aéroport et les frais d'atterrissage et de décollage impayés.

Des milliers de voyageurs affectés par les blocages

Le 24 novembre 2022, des activistes du groupe "The Last Generation" ont perturbé les opérations de vol pendant environ deux heures. La police fédérale allemande a rapporté que deux groupes avaient pénétré sur le site de l'aéroport, certains activistes se collant au sol. L'aéroport de Berlin a arrêté les opérations sur les deux pistes. Selon BER, environ 40 vols avec environ 3 000 passagers ont été affectés, soit annulés ou détournés.

"La perturbation a considérablement affecté les opérations et l'utilisation de l'aéroport", a poursuivi le porte-parole. L'autorité aéroportuaire vise à faire savoir par la procédure judiciaire qu'elle "ne cautionne pas de telles perturbations et que les parties responsables doivent également rendre des comptes à l'aéroport".

BER affirme qu'il y a eu un total de 4 incidents où des activistes pour le climat ont tenté d'entraver la circulation aérienne à BER en pénétrant dans la zone sécurisée de l'aéroport. Seule

