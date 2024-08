- L'organisme a été chargé d'élaborer une proposition de règlement régissant l'application de l'herbe synthétique.

Passer au gazon synthétique est un test pour Frank Schmidt, l'entraîneur de 1. FC Heidenheim, avant leur première apparition sur la scène internationale. "S'adapter aux circonstances sera crucial pour nous", a déclaré Schmidt avant la première manche des barrages de la Ligue Europa Conférence contre BK Häcken jeudi (19h00).

Schmidt et son adjoint Dieter Jarosch ont assisté à la victoire 3-1 de Häcken contre IF Brommapojkarna au stade et ont été impressionnés par leur puissance offensive. "Ils réussissent à marquer chaque tir dans la lucarne grâce à l'absence de rebond de la balle, leur jeu fréquent sur cette surface et leur familiarité avec le gazon synthétique", a commenté Schmidt. Il avait déjà repéré leur talent lors des tours précédents de qualification. "Marquer régulièrement six buts n'est pas un hasard", a-t-il déclaré.

Avant de se rendre en Scandinavie, Schmidt a organisé une seule séance d'entraînement sur gazon synthétique sur le terrain de SV Mergelstetten. "Il n'y avait pas beaucoup d'options, cela aurait été inutile", a expliqué Schmidt au sujet de la préparation. "Nous devrons nous adapter rapidement maintenant. Mais il n'y a pas de mauvaises conditions, seulement un mauvais esprit - et nous n'en aurons Certainly not".

