Söder a exprimé son opinion au journal, déclarant : "Le concept des droits individuels d'asile devrait être réévalué." L'Allemagne a alors l'autorité de décider qui entre dans le pays, a-t-il expliqué, "ce n'est pas tout le monde qui en a le droit." Il a poursuivi : "Nous pouvons ainsi cibler où nous pouvons fournir de l'aide et de l'intégration, ainsi que déterminer qui est essentiel pour le marché du travail."

Söder a également commenté l'attaque récente de Solingen, où trois personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées. Le présumé auteur, un Syrien de 26 ans, a été arrêté. Le Bureau du Procureur Général suspecte un mobile islamiste.

Cet incident a suscité un débat sur les expulsions et les interdictions de couteaux. En réponse, le gouvernement fédéral a proposé un paquet de sécurité composé de renforcements de la loi sur les armes, de mesures plus strictes contre l'islamisme violent et d'une application plus stricte des lois sur la résidence et l'asile. Le gouvernement allemand rencontrera les États et les unions mardi pour discuter de la mise en œuvre et de la faisabilité de ces mesures.

Selon Söder, les décisions actuelles sont "une étape dans la bonne direction", mais "loin d'être suffisantes". Il a souligné la nécessité d'une "solution globale" qui comprendrait des refus à la frontière, des accords de rapatriement avec les pays d'origine et l'élargissement des pays d'origine sûrs. Cela dit, les avantages pour les demandeurs d'asile rejetés devraient être réduits au "niveau minimum".

Une réaction immédiate est venue des partis au pouvoir. Le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, a affirmé : "Söder tente de manipuler notre loi fondamentale, malgré le refus explicite de Merz il y a quelques jours." Kühnert a appelé à "du bon sens et de l'équilibre" dans le débat sur la sécurité et a appelé à des améliorations de la politique allemande d'asile.

La vice-présidente parlementaire des Verts, Audretsch, a qualifié les actions de Söder d'"irresponsables" et a fait référence au "populisme". "La sécurité de l'Allemagne est notre priorité", a déclaré Audretsch, tout en critiquant Söder pour chercher la popularité personnelle. Le député fédéral Wolfgang Kubicki a qualifié cela de "fantaisie typiquement bavaroise".

Entre-temps, le président de l'Association des villes et communes, André Berghegger, a déclaré qu'il fallait allouer au moins 100 millions d'euros supplémentaires par an pour renforcer les capacités de la police fédérale et améliorer leurs temps de réaction. "Le Bundestag a des négociations budgétaires cruciales à venir", a expliqué Berghegger. "Les membres du Parlement doivent donner la priorité à la sécurité, en particulier après l'incident de Solingen."

Berghegger a également plaidé pour une surveillance accrue avec la technologie de reconnaissance faciale. "La surveillance vidéo avec reconnaissance faciale est un outil efficace pour pister les criminels", a-t-il déclaré. "Cela pourrait s'avérer utile pour identifier des suspects lors d'événements importants et potentiellement prévenir des incidents futurs."

Enfin, Caritas a mis en garde contre les effets négatifs potentiels pour les réfugiés. "Nos services de migration de Caritas ont rapporté au RND que les récents événements et débats ont laissé les réfugiés Feeling insécures", a déclaré la présidente de Caritas, Eva Welskop-Deffaa. "Ils s'inquiètent de la discrimination et du risque de violence relig

