- L'organisation vise à approfondir le sujet des méthodes d'enseignement supérieures.

Pour lancer l'année académique fraîche en Bavière, après les vacances d'été, l'Union des Enseignants de Bavière (BLLV) entend orienter le débat vers l'amélioration des normes éducatives. "Le manque d'enseignants n'est plus discuté", a déclaré la présidente de la BLLV, Simone Fleischmann. En effet, la pénurie d'enseignants est partout présente. Cependant, il est grand temps de sortir de la "vallée des pleurs" et de mettre l'accent sur l'éducation de qualité. "La prochaine étape consiste à se demander : quoi de réellement essentiel et de faisable ?"

La réouverture des écoles en Bavière le 10 septembre annonce de nouveaux départs, en particulier pour les écoles primaires, avec l'introduction de l'initiative PISA. Compte tenu des résultats décevants des tests PISA, il y aura une plus grande mise l'accent sur les mathématiques et l'allemand dans les programmes. Les écoles primaires auront la liberté de déterminer l'attribution de l'anglais, de la musique, de l'art, de l'artisanat et du design (WG) dans le cadre défini par le ministère de la Culture. Toutefois, certaines heures dédiées à ces domaines pourraient être réduites.

La BLLV exprime des préoccupations concernant l'environnement dans les écoles. Avec la poursuite des pénuries de personnel, Fleischmann a déclaré qu'il y avait une diminution notable des plaintes. "Alors, qui défendra l'éducation de pointe ?" s'est-elle interrogée.

Perspectives sur l'initiative PISA

