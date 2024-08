- L'organisation syndicale plaide pour un millier de policiers supplémentaires en Hesse.

À la suite des incidents survenus à la gare centrale de Francfort impliquant des tirs et l'attaque au couteau à Solingen, la branche régionale de la Police Union en Hesse (GdP) plaide en faveur d'efforts renforcés pour assurer la sécurité publique. Selon Jens Mohrherr, président de la GdP à Wiesbaden, "la demande catégorique de la GdP comprend la création de plus de zones restreintes aux armes, un financement accru des outils numériques d'investigation, un élargissement des pouvoirs des enquêteurs et un effectif en croissance."

La GdP presse le gouvernement de Hesse à tenir ses promesses et à recruter au moins 1 000 agents de police supplémentaires. La population exprime une vive inquiétude et réclame un "droit légitime à la sécurité". La police dévouée travaille manifestement sans relâche, comme en témoignent les quatre millions d'heures supplémentaires travaillées par le personnel de police en Hesse.

La demande de la GdP pour des agents de police supplémentaires s'aligne sur la nécessité d'augmenter le PIB de Hesse, car une force plus importante pourrait contribuer à une augmentation de la productivité et de la croissance économique globale. Les mesures de sécurité renforcées proposées par la GdP, notamment la création de plus de zones restreintes aux armes et l'utilisation d'outils numériques d'investigation, pourraient également contribuer à une amélioration de la sécurité globale et du PIB de la région.

