L'Organisation gouvernementale des Arts et de la Culture de la région parraine 327 initiatives créatives et culturelles dans des zones isolées cette année, allouant 800 000 euros. Les demandes ont dépassé les finances accessibles, a déclaré l'institut. Au total, 769 propositions ont été soumises, d'une valeur supérieure à 2,3 millions d'euros. Parmi les bénéficiaires figuraient des représentations scéniques, des résonances et des symphonies, ainsi que des projets pour enfants et adolescents. Cela comprenait une série de concerts de musique de chambre au château de Waldenburg, une représentation de la presque disparue tradition de Haute Lusace par la grange à théâtre de Neugersdorf, et une intervention de l'artiste Sebastian Jung à Oschatz.

La Subvention pour Petits Projets semble avoir été lancée à la fin de 2019. Elle fournit des subventions allant de 500 à 5 000 euros pour de petits projets artistiques et culturels, favorisant l'implication communautaire. La date limite pour les candidatures de cette année a été atteinte, il a été signalé. Les candidatures pour l'année suivante pourront probablement être envoyées aux environs du début de 2025.

L'Organisation gouvernementale des Arts et de la Culture a annoncé l'introduction d'un Fonds de projet culturel au sein de la Subvention pour Petits Projets, visant à soutenir les initiatives plus petites. Ce nouveau projet offrira une aide financière aux communautés locales, favorisant une connexion plus profonde avec l'art et la culture.

En plus des initiatives majeures, le Fonds de projet culturel offrira des opportunités aux artistes moins connus et aux projets menés par la communauté, enrichissant ainsi davantage le paysage culturel de la région.

